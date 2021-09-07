立院開議在即 綠委呼籲加速紓困旅宿業

立法院將於9月下旬開議，院長游錫堃7日表示，如果朝野協商能同意，將善用科技方式盡量進行視訊會議。而旅宿業受疫情衝擊嚴重，綠委許智傑等人呼籲政府，儘速編列紓困5.0預算，並重啟去年安心旅遊自由行等補助方案，讓產業受惠。

對此，交通部觀光局副局長周廷彰指出，去年疫情大爆發，旅館業受到嚴重影響，交通部在立法院支持下，從紓困1.0到4.0推出很多紓困方案，到現在薪資補助部分大約執行78億元，如果還是有影響的話，會持續爭取預算。

游錫堃發出開會通知，將於10日上午召集朝野協商，討論本會期開議日期。民進黨團幹事長劉世芳指出，黨團認為開議日不要在17日之後，大家都希望越早越好，黨團尊重朝野協商結論。

國民黨關心防疫與企業紓困案，可能要求安排專案報告，而包括時代力量、民眾黨等在野黨，則呼籲在14日開議。

趕在開議前，許智傑、陳歐珀、邱志偉、林宜瑾等綠委，偕同旅館公會召開記者會，呼籲政府重視海嘯第一排旅宿業。許智傑表示，5到7月推動紓困4.0，但是8月紓困方案結束後，國內旅宿業沒有明顯復甦，紓困方案應該繼續進行，期盼政院儘速編列紓困5.0預算，讓努力維持營運旅宿業納入紓困範圍，儘速送入立法院審議。

綠委也建議，交通部應投入更多資源振興國旅、持續補助業者做更多防疫措施、擴大國旅券人數及預算等建議，盼讓產業可更加受惠。