移轉特定非都市土地 有條件免土增稅

因應大法官釋憲，財政部近日發布辦法指出，非都市土地被政府指定為公共設施用地後，若在被徵收前移轉，只要檢附證明即可免課土增稅。但官員提醒，地主申請證明經核准後，必須在八個月內完成移轉程序，否則無法適用免課土增稅優惠。

日前有台南市民眾土地遭政府指定為交通道路用地，民眾在徵收以前先出售土地給他人、未繳納土增稅，但國稅局認為該筆土地須課土增稅，因為我國現行土地稅法僅規定「都市用地」被政府指定後、民眾做移轉免課土增稅，非都市土地則不在範圍內。民眾因不服而申請釋憲、成功「抗稅」。

大法官釋字第779號解釋指出，都市與非都市土地不應有所差異，否則與憲法的保障平等權有矛盾之處，大法官也要求財政部在2021年7月前完成修法。

因應釋憲，財政部在2021年上半年推動土地稅法修法並經立院三讀通過，讓非都市土地被政府指定為特定用地時、同樣可享有免課土增稅權益。

但是法規從法律到實務層面，必須仰賴實施辦法與SOP標準程序。財政部近日發布「非都市土地供公共設施使用認定及核發證明辦法」，規定持有公共設施保留地（非都市土地）地主，必須向徵收土地的政府單位申請證明，申請文件則需包括移轉土地需要的證明文件、近一個月的土地登記謄本以及地籍圖謄本、身分證明文件例如戶口名簿等。

經政府單位核發非都市土地供公共設施使用證明後，該地主移轉給他人以適用免課土增稅規定。不過，該證明書效力期間為核准後八個月，如果超過八個月或地籍異動、計畫變更等，導致原本證明內容不符條件，則地主移轉土地時還是會被課徵土增稅。

官員也表示，依照都市計畫法規定，如果地主是贈與公共設施保留地給配偶或直系血親，或是地主過世由配偶或直系血親繼承該筆公共設施保留地，可另外享有免課贈與稅或遺產稅優惠。