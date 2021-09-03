等到病榻才立遺囑?10種情況得盡早規劃

我時常遇到客戶詢問：「我需要訂定遺囑嗎？」、「財產的傳承，有需要規劃嗎？」、「依照法律規定分配不就好了嗎？」、「遺囑，我可以自己寫一寫就好了吧！有需要找律師協助嗎？」

上面的問題，是否也是您的疑問呢？

我自己在協助客戶訂立「規劃財產傳承方案」之前，一定會建議客戶：「我們先約一次面談諮詢時間，把您想達成的目的，討論釐清之後，再決定需要的工具！即便真的可以簡化到，只使用遺囑，也需要先確定好內容後，再另約時間來訂定遺囑。」

畢竟既然選擇要規劃傳承，一定會希望自己使用的「工具」是「法律上有效＋能達成自己目的」，二者缺一不可啊！那麼到底哪些朋友，應該立即採取行動，找律師諮詢討論呢？以下幾點觀察，跟各位分享！



一、我想讓我的遺囑是「有效的」

當您決定，訂定遺囑傳承財產！那麼第一件事，必須確保遺囑有效！經驗上，我推薦您使用「代筆遺囑」或是「公證遺囑」！

透過律師訂定的是「代筆遺囑」;公證人訂定的是「公證遺囑」。二者擇一即可，只要按照法定程序要件來寫，遺囑都會是有效的。

因此，當透過律師寫完「代筆遺囑」之後，其實並不需要再找公證人做公證，遺囑就是有效的！除非您想增強遺囑的證明力，才需要找公證人做遺囑中「立遺囑人簽名的認證」！而不管您是請律師或公證人協助立遺囑，都必須要有兩位見證人，但見證人是有資格限制的！

之前資深製片裴祥泉的遺囑，就是被法院認定，因為違反見證人的規定而無效！因此，要訂有效的遺囑，請找律師諮詢討論！

二、我不要讓自己寫的自書遺囑，未來辦理遺產過戶，遇到困難

之前曾有客戶來找我協助，他告訴我：「父親在世時，自己寫了一份遺囑，要把財產都留給他，不留給其他的孩子，因為父親晚年都是這個兒子在照顧。但兒子在完稅並拿到『遺產稅繳清證明書』，去向銀行辦理存款的繼承時，卻還是被銀行要求，要提出其他全體法定繼承人的『印鑑證明』，不然不讓他辦理繼承！」

因此，自書遺囑即便有效（如果缺乏法定要件而無效，就更不用討論了！），在辦理財產繼承時，仍有可能遇到困難！

雖然兒子也可以和其他法定繼承人們協議，要他們配合提供印鑑證明！但可預見的是，這勢必會需要一番強烈溝通（畢竟父親是寫，不留給其他孩子財產，而是否有特留份或排除繼承權問題，也需要討論），而協商也有可能最後還是破局（金額喬不攏，心情也搞不定），因此，仍然需要進入法院程序處理！

如果這不是您要的結果，您需要先找律師規劃安排！

三、我的財產有不動產及股份

一般來說，我們多數人常見擁有的財產種類，不外乎是不動產、存款、投資。但當您是經營公司，有股份需要傳承，因為涉及到經營權，您所需要的，通常不會只透過遺囑，就能完美處理好！

我曾處理過一個案件，母親是公司負責人，丈夫幾年前已辭世。母親生前未做任何傳承規劃，過世後留下公司股份及一些不動產與一雙兒女。而公司名下有不動產（但因為和銀行業務往來，都是有貸款設定抵押權的），因此，股份究竟價值多少錢？是需要估價的！

姐弟倆在討論遺產分配時，對於：誰要分配哪個不動產？（台北Ａ地段和Ｂ地段的價格還是有差的）公司股權怎麼分？（一人一半，這樣公司經營一定卡住的！）兩人也對於：「媽媽之前登記給你的房子，又要怎麼算？」產生歧見！….二人吵翻了天！

而這個案件中，母親甚至完全沒有任何的遺囑及規劃（我想，母親應該認為自己還年輕）！如果母親有先規劃，雖然無法只透過一份遺囑達成目的！但有遺囑，至少有個遵循依據！並且也能搭配其他工具安排傳承啊！

四、我有節省贈與稅＆遺產稅的需求

我想這應該是所有人都想要的吧！除了基本的贈與稅與遺產稅的免稅額，相關的扣除額要如何運用？（包含民眾常使用的保險，又要如何正確規劃？才能真的把遺產破除遺囑特留份的留給自己想照顧的人，並且免遺產稅？）

如何把應稅遺產變成免稅資產？如何運用壓縮資產價值、遞延課稅…等財產傳承的方式傳承資產，都是需要時間，也需要先規劃討論安排的啊！

五、我想照顧未成年（或身心障礙）的子女或生病的老伴

您是否還記得，曾看過這一則新聞：「香港影星沈殿霞（肥肥）當年把她的遺產，留給獨生女鄭欣宜，但又擔心女兒年紀輕，財產管理能力不足（也怕被有心人給欺騙），同時希望女兒能靠自己努力，做個有用的人，來好好的過生活，因此透過規劃，讓女兒必須年滿35歲才能拿到遺產。」

鄭欣宜明年就要年滿35歲了。從新聞的觀察，我想肥姐當年的規劃有起到正面效果。想知道肥肥是如何規劃的嗎？您要認識「遺囑信託」。

六、我過去贈與給特定子女的財產，不希望繼承人們未來再跟他吵要分配

民法第1173條第1項規定：「繼承人中有在繼承開始前因結婚、分居或營業，已從被繼承人受有財產之贈與者，應將該贈與價額加入繼承開始時被繼承人所有之財產中，為應繼遺產。但被繼承人於贈與時有反對之意思表示者，不在此限。」

因此，如果父母親在世時，因為子女結婚、分居、營業，而贈與財產，在未來做遺產分配時，這個孩子先分配的財產，必須要從他現在可以分配的財產價額中扣除！法律上的專有名詞叫做「生前特種贈與的歸扣」！

舉例：如果林小姐的父親，在生前因為兒子要結婚、分居（從家中獨立）或營業（做生意）這三種原因之一，而把200萬元贈與給他。在父親過世後留下2000萬元的遺產淨額，由林小姐和哥哥共同繼承（假設媽媽已過世），那麼原來這200萬元就要先加入遺產，變成2200萬元，再除以2，林小姐和哥哥各可以分配1100萬元，但因為哥哥已先拿200萬元，所以只能再分900萬元！

如果林爸爸，不希望未來子女為這200萬元爭吵，林爸爸在贈與財產給兒子時，必須明白表示「未來這200萬元，兒子不用再拿回來分！」而林爸爸的表示，為避免爭議，建議在世時，就能保存一些證據下來。

而如何保存證據？您可以找律師諮詢討論！

七、我有借名登記在其他人名下的財產

我時常遇到，父母子女之間，有不動產、存款帳戶、投資，甚至公司股份，利用彼此當人頭登記的情況！造成財產的名義（登記）所有人和實質所有人，名實不符的狀態！

如果是父母的財產，借子女的名義登記的情形，常見的是，父母為了不想和子女打壞關係，也避免和子女主動提起，要把財產恢復登記到自己名下！但有些父母的內心裡卻又希望「借名登記的財產，未來所有的孩子們，還是可以一起分配！」這又要如何預先安排，才能達到這樣的目的呢？

相反的，當然也有子女借父母的名義開公司，或是使用存款帳戶的！這些財產，如果不做任何處理，未來父母過世之後，會被列入父母的遺產，需要報稅並且和所有的繼承人一起分配！

只要有其中一個繼承人不認同「這是借名登記的財產」，而為了處理遺產分配而鬧上法院，依照法律規定，可是要由「主張財產是借名登記的人」提出證據證明啊！法律上的名言：「舉證之所在，敗訴之所在」，您聽過嗎？

為避免上述困擾，建議您找律師諮詢討論處理！

八、我不想讓配偶和我的兄弟姐妹一起分遺產

您是已婚沒有小孩的「頂客族」？或者您是未婚沒有小孩的「單身貴族」？

頂客族的朋友們：未來您的遺產，有高度可能是由您的配偶和您的父母共同繼承（父母如果到時候也已身故，就會是和您的兄弟姐妹）！請問他們的關係好嗎？您的房子，想讓他們自己吵一輪，再決定如何分配嗎？

如果這不是您要的，您需要先找律師規劃安排！

單身貴族的朋友們：未來您的遺產，有高度可能是由您的父母或兄弟姊妹們共同繼承。這是您想看到的結果嗎？您心裡有想要多照顧一點的人嗎？還是想要去做公益呢？

建議您先找律師規劃安排，以讓您的財產，按照您的意願，做最好的運用！

九、我想留財產給長孫

各位爺爺奶奶、爸爸媽媽！提醒您：「只要長子活著（除非他已喪失繼承權），長孫對祖父母的遺產，是沒有繼承權的！」

因此，如果祖父母希望多留一份財產給長孫（或某個特定的子孫、只要他不是第一順位的法定繼承人），請您先來找律師規劃安排！

十、我不想留財產給那個不孝子女

家家有本難念的經！每個家庭都有自己的故事！您的家中，是否有某個孩子已經跟家裡失聯很久！不管父母發生什麼事，甚至生病，似乎都跟他/她沒有一點關係？導致您對他/她已經心灰意冷;同時也想多照顧一下，在身邊對自己付出的孩子？為了真正關心您的人，您應該先來規劃！

作者簡介_ 吳挺絹律師/理財規劃顧問（AFP）

現任明恩法律事務所主持律師，係台灣少數擁有理財規劃顧問資格（AFP）的律師。亦具臺北市政府法律諮詢律師、新北市政府青年律師服務團律師、中央氣象局國賠事件處理小組委員、台灣理財顧問認證協會紀律道德委員會、法律扶助基金會台北、新北分會扶助律師…等身份，並為財經法學碩士（專長信託）。

本文獲吳挺絹律師授權轉載，完整內容請觀看：這些朋友，您該找律師討論財產傳承規劃了

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