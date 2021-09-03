想離婚榨乾另一半財產？先看你對婚姻有沒有貢獻

過去離婚，根據《民法》第1030條之1條文，較有錢的一方要被分走差額的一半，不過，立法院去年底修法，給了法官行政裁量權，不再是對半切的2分之1。

「我的前夫是個渣男，結婚沒幾年，個性就變款，根本不負擔家計，還有外遇，為何離婚了，我辛苦賺的錢還要分他一半！」從事保險業多年，頗有積蓄的小惠（化名）憤憤不平的說。

不過，也有個竹科新貴抱怨老婆，婚後原形畢露，每日只知打扮得漂漂亮亮，喝下午茶及購物瞎拼（shopping），既不打理家庭，讓他沒日沒夜地賣肝工作，回到家竟得不到溫暖。

離婚財產先少一半

他跟朋友提到「好想離婚」的事，朋友卻提醒說，小心《民法》第1030條之1條文，財產要被另一半「分走一半」，嚇得離婚的念頭都吞了回去。

《民法》第1030條之1條文為何會讓離婚的人，財產先少掉一半？其實，這應該從立法院在去（2020年）12月30日三讀通過修法的「前、後」兩時間來看。

在修法前的原條文規定為，「法定財產制關係消滅時，夫或妻現存的婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產的差額，應平均分配，但因繼承或其他無償取得的財產及慰撫金不在此限；依此規定，平均分配顯失公平者，法院得調整或免除其分配額。」

就是因為差額「應平均分配」，讓外界直接以「對半切」的2分之1來說，讓人較容易理解。

「法定財產制」是目前最常見的夫妻財產制，因為男女決定結婚時，絕對不會分「你的就是你的，我的就是我的」，以免一方不爽，婚不結了。

因此，大多數的人都不會採用「分別財產制」，除了是婚前就是非常有錢的人，如鴻海集團總裁郭台銘2008年要跟曾馨瑩結婚，由於年齡差24歲，以及社經地位差距太大，致有人猜測曾馨瑩是貪圖郭台銘的萬貫家財，兩人因而在婚前才到法院申請採用「分別財產制」。

而「法定財產制」最大的特點是將夫或妻之財產，分為「婚前財產」及「婚後財產」；當夫妻雙方的關係生變，如法定財產制關係消滅，如夫或妻之一方死亡、離婚、改用其他財產制及婚姻撤銷等情形，處於經濟弱勢的一方，可以主張《民法》第1030條之1，跟比較會賺錢的一方，請求分配雙方婚後財產差額的一半，至於婚前財產是不能主張的。

例如，甲夫婚後名下的房產及現金總額有2,000萬元，而乙妻因是家庭主婦，名下的平日積蓄才100萬元，這時，甲乙雙方除了死亡之外的其他3種情形，乙妻就可以主張「夫妻剩餘財產差額請求權」，也就是2000-100=1900萬元的1半（950萬元）。

但如果另一半是渣夫，或是坐享其成的貴婦，根本沒有為維繫「家庭」而作出貢獻，這對作為辛苦工作賺錢養家的另一半來說，被分走一半的財產，實在不公平，因此才有第2項的「依此規定，平均分配顯失公平者，法院得調整或免除其分配額。」

話雖如此，有時清官難斷家務事，且「平均分配顯失公平」依據為何？

別想用離婚榨另一半財產

因此，才會有立委大力推動修法，而立法院在去（2020）年１2月3０日三讀通過修正條文，把第2項修正為「夫妻之一方對於婚姻生活無貢獻或協力，或有其他情事，致平均分配有失公平者，法院得調整或免除其分配額」。

也就是說，夫妻之一方對於婚姻生活無貢獻或協力者，別想利用「離婚」一途，從比較有錢的一方榨取財物。

一位身受原法條之害的離婚女指出，她前夫搞外遇，雙方協議離婚，原本就財產的分配已達成共識，也順利辦妥離婚手續，之後，她因從事房仲業務，從房市賺了不少錢，且在海外房市投資熱時到國外置產。

卻沒料到她的前夫在離婚後的5年內，竟向法院提起訴訟，主張她海外投資的錢是拿她隱匿的婚後財產去投資，要求依據《民法》第1030條之1條，再進行差額分配。

爭訟多年，最後輸掉官司的她，被判還要再給前夫300萬元，而沒現金的她，竟被前夫要求賣掉現住的房子，面臨無家可居的窘境。

她說，前夫對婚後的家庭貢獻很少，孩子的花費也都靠她賺錢，而雖離了渣夫，卻面臨錢財少一半，可說是因為舊法條讓她「人財兩失」！

《民法》第1030條之1條

法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：

1、因繼承或其他無償取得之財產。

2、慰撫金。

夫妻之1方對於婚姻生活無貢獻或協力，或有其他情事，致平均分配有失公平者，法院得調整或免除其分配額。

法院為前項裁判時，應綜合衡酌夫妻婚姻存續期間之家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出之整體協力狀況、共同生活及分居時間之久暫、婚後財產取得時間、雙方之經濟能力等因素。

第1項請求權，不得讓與或繼承。但已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。

第1項剩餘財產差額之分配請求權，自請求權人知有剩餘財產之差額時起，2年間不行使而消滅。自法定財產制關係消滅時起，逾5年者，亦同。

（文章來源：理財周刊、文：顏瓊真）