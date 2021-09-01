善用配偶贈與 節省遺產稅

財政部指出，民眾提前規劃財產分配，除運用每年贈與免稅額220萬元額度如分年贈與財產給子女以節稅，另可先將家產贈與配偶，未來個人過世時因遺產額度較少，有效節省遺產稅。

依遺贈稅法規定，我國現行遺產稅免稅額為單件1,200萬元，而遺產稅扣除額包括喪葬費123萬元、配偶493萬元、直系血親卑親屬每人50萬元、父母每人123萬元、重度以上身心障礙每人618萬元、過世者扶養兄弟姊妹或祖父母每人50萬元。

官員表示，如果個人遺產確定超過遺產免稅額、扣除額總和，即可考慮先採用分年贈與或贈與部分財產給配偶方式節稅，例如每年贈與220萬元財產給子女，只要低於每人每年贈與免稅額度220萬元則全額免稅。

若財產明顯超出分年贈與額度，官員建議，個人可考慮先贈與財產給配偶，依遺贈稅法第20條規定，贈與財產給配偶不會計入贈與額度，等於免課贈與稅。

不過官員也提醒，遺贈稅法第15條規定過世者生前兩年內贈與配偶、親屬財產仍需併入遺產課稅，因此個人需及早規劃才能達到節稅目的。

舉例來說，A有一名配偶與獨生女，若A在65歲時，名下有價證券4千萬元、銀行存款2千萬元。

如果A未提前規劃且在77歲過世，則遺產總額為6千萬，扣除遺產免稅額與扣除額總和1,866萬元（免稅額+配偶扣除額＋子女扣除額），還有4,134萬元需計遺產稅、適用10％稅率，遺產稅負為413.4萬元。

但如果A提前在65歲贈與配偶2千萬元財產，另每年贈與女兒220萬元財產且長達十年（65歲至75歲，免列為過世前兩年贈與行為）合計為2,200萬元，則遺產總額僅剩1,800萬元，因低於遺產免稅額與扣除額總和，免課遺產稅，相比未規劃者有效節稅。