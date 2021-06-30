房地合一2.0兩子法 7/1上路

財政部30日完成預告房地合一2.0「申報作業要點」、「各類所得扣繳率標準」等兩項子法規，7月1日即可生效，主要重點為訂定預售屋、特定未上櫃公司交易日分別為買賣簽約日、交割日，另設定不特定受益人的信託案件需列入房地合一2.0課稅範圍。

房地合一2.0於今年7月1日正式上路，課稅對象新增境內法人並調整短期持有年限，即日起不管是境內法人、境內個人持有不動產二年內出售均課徵45％房地合一稅，超過二年、未逾五年出售皆課35％。

而我國針對境外法人與境外個人（外資）採扣繳機制，也就是外資在台出售不動產時需委託我國報稅代理人先行申報扣繳，以利外資繳稅，外資持有兩年內適用房地合一2.0扣繳稅率45％，持有兩年以上一律扣繳35％。

房地合一2.0適用不動產標的除2016年後取得的房地、房屋使用權以外，本次也增列預售屋及其坐落基地，同時也涵蓋未上市櫃公司過半數價值為境內不動產（特定未上市櫃公司）的五成以上股權交易，只要是今年7月後的交易案件，皆適用2.0規定。

財政部指出，房地、地上權案件交易日基準皆為移轉登記日，但預售屋、特定未上市櫃公司股權交易過去未設定交易日基準，惟房地合一2.0重點在持有年限與對應稅率，因此財政部本次修正申報作業要點，將預售屋交易日統一訂為買賣契約簽訂日，特定未上市櫃公司交易日為股權、出資額的買賣交割日。

另考慮到受益人不特定或尚未存在等特殊信託案件，財政部也在各類所得扣繳率標準子法規訂定，特殊信託案件比照境內個人稅率並採扣繳機制。

例如企業第一代臨終前想傳承不動產給企二代，但尚未選出接班人，僅能將公司廠房與各項財產設定信託給予未來接班人，屬於受益人尚未存在的特殊信託案件。