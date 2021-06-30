上半年促參招商金額 年減七成

財政部促參司30日指出，今年上半年我國促參招商簽約金額為176億元、較去年同期（653億元）約下滑七成，不過上半年簽約案件共44件、年增兩成，主要為我國民間投資動能仍在，惟目前30件以上促參案受疫情衝擊遞延公告招商，進而影響招商金額。

展望下半年，官員指出，預估將有34件招商案，金額約268億元，其中最大案為高雄南區綠能發電示範廠BOT案100億元，其次為桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫47.9億元，另外還有安平漁港遊艇中心暨觀光旅館BOT案（13.6億元）、新北市政府八里垃圾焚化廠ROT案（12億元）等，估全年招商金額應該可達1千億元以上。

官員表示，目前促參案主辦機關多採分流或居家辦公，部分招商說明會、甄審會議改為線上，時程也受影響，導致部分大案時程遞延，但是從已簽約案件來看，民間企業投資仍相當踴躍。

若觀察上半年已簽約大案，招商金額最高者為經濟部的台南市新市區大型物流中心BOO案29.8億元，得標的momo富邦媒將做為未來南部重要物流樞紐；其次為新北市政府推出的淡水沙崙園區暨停車場用地設定地上權案27.7億元，由南山人壽搶下標的，將規劃設置親水設施與員工教育訓練中心。

其他已簽約大案如高雄前金區舊圖書總館地上權案20.4億元，得標廠商新光人壽將打造企業總部；新北市台北港第二種產業專用區招商案19.1億元，由新竹物流公司、輝達玻璃得標。

以六都而言，今年上半年新北市招商簽約金額70.4億元居冠，其次為高雄市25.2億元，第三為台北市4億元，台南市為3.7億元，台中市、桃園市皆為0.2億元。