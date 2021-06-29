促參招商改線上 高雄居推案王

財政部促參司29日指出，今年促參招商大會確定改為線上舉辦，為史上頭一遭，今年共推出99件投資案，商機約2千億元為近三年新高，主要關鍵為今年地方政府百億元大案遍地開花，高雄商機甚至高達430億元、躍升為推案王，提前預訂未來招商王寶座。

促參司官員表示，今年促參大會改為「招商地圖」方式，以線上網站分兩階段釋出資訊，7月底為第一階段，將公布各案源初步資訊；9月底則為第二階段，提供各級政府的影音簡報介紹等，至於商機座談會可能將延後至10月舉行。

促參招商大會案件為每年下半年到隔年上半年的各級政府投資案，以地方政府而言，今年推案商機冠軍為高雄市9件促參案、430億元，其次為台北市5件、277億元，第三名新北市11件、230億元。

地方推案商機冠軍第四名桃園市政府，為11件、147億元；第五名台中市政府，為10件、115億元。

今年促參招商大會最大規模案件為台北市捷運萬大線莒光站及金城機廠土地開發案，商機約220億元，鄰近中和高中，得標廠商可建置住商混合宅，涵蓋商場與住宅等，2022年6月～9月正式公告。

第二大案則為高雄市舊左營國中及周邊土地都市更新案，商機約170億元，高雄市政府兩度上修其商機金額，主要為看好高鐵左營站與漢神巨蛋百貨連結商機，預訂2022年2月公告。

第三大案為台中港觀光遊憩商業區BOT案，商機約120億元，可做展覽館、購物商場、主題樂園等，最快2022年下半年公告招商。

在亮點投資案部分，高雄市南區綠能發電示範廠BOT案（100億元）、桃園八德智慧健康創新園區BOT案（82億元）、桃園中壢停二等民間自提立體停車場BOT案（78.57億元）等為今年下半年公告招商，最快可反映在今年底地方招商統計。

而基隆港旅運複合商業大樓招商案（105億元）、高鐵桃園站用地開發經營案（100億元），為2022年6月後公告招商。