財部釋二利多 放寬延分期繳稅

財政部預計30日將發布延分期繳稅修正原則釋出兩項利多，包括擴大營利事業申請適用延分期減稅範圍至「任一個月」營收較基期下滑15％，另外也將開放申請既有稅額與新增稅額「再延期」或「再分期」繳稅。

因應今年疫情更加嚴峻，我國擴大營利事業申請延分期繳稅範圍，原本去年申請標準為2020年起「連兩月平均營收」較2019年7月～12月或2018～2020年任一年同期下滑15％，今年則為2020年起「任一月營收」或「連兩月平均營收」較基期下滑15％皆可適用。

官員指出，今年不少業者如娛樂產業自5月中被迫停業，我國趕在報稅季結束之前擴大延分期繳稅範圍，只要業者可證明5月營收比2018～2020年任一年5月下滑15％就能申請延分期繳稅，以度過疫情難關。

此外，官員表示，若個人、企業去年受疫情影響，去年已申請核准延期或分期納稅，今年財政部也提供「再延期」或「再分期」繳稅方式，個人與企業可將目前尚未繳完的稅額跟今年新增稅負合併計算，再申請延長一年或再分36期（三年）繳納。

舉例來說，旅宿業者A去年6月原本要報繳108年所得稅540萬元，但A因為去年起營收大幅受疫情影響，因此申請分三年36期、每期15萬元繳稅，而且每期都有如期繳納。

直到今年6月底，A的108年所得稅還剩24期、360萬元，但A今年還要繳109年所得稅額60萬元，此時A可將剩餘未繳的360萬元跟今年60萬元稅額合併申請「再分期」，分36期繳納，每期約11.7萬元稅額，可有效減輕業者現金流負擔。

但官員提醒，如果個人或企業曾未按分期如期繳稅，國稅局會視為信用不良，除發出稅單要求一次繳清全數稅額以外，今年也不能申請再延期或再分期繳稅。