新莊副都心滯銷 遠雄人壽再挨罰200萬

新莊副都心大坪數新屋難銷售、且疫情讓看屋人減少，金管會29日宣布遠雄人壽因投資新莊副都心不動產，未即時利用且有收益，在一年期限內未處分完或使其有收益，依保險法核處罰鍰新台幣200萬元及糾正。這也是此筆土地第二次被罰，上次是100萬元、這次則加倍。

保險局副局長張玉煇表示，主要是遠雄人壽投資開發新莊副都心的大坪數新屋，即先前所提遠雄國匯建案，2019年6月12日就因為未符合保險法第146條之2規定，當時200戶的建案仍然有167戶以及236位車位未賣完，即有83％以上的部分沒有收益，金管會罰鍰100萬元，而且限一年內改正。

去年改善期限屆滿，此筆不動產到2020年底還有100戶、146個車位，仍處於未即時利用狀態，即仍未出售完，依保險法，再加倍處分，罰鍰200萬元，並給予以糾正。

張玉煇表示，這次限遠雄人壽這筆不動產要在2022年底前要處分完畢，或改為出租有收益亦可，即這次再給一年半的改善時間，遠雄人壽早期在新莊副都心投資大量的素地，規畫興建建案，但是後來因為推出量過多，如遠雄國匯每戶50～60坪，2019年之前開價每坪50～60萬元，當時算當地的「豪宅」，因此銷售進度較慢，2019年時即是因銷售戶數過少，遭金管會開罰100萬元，而且限期一年要處分或出租，經過一年半時間，遠雄人壽賣掉67戶，手中仍然有100戶，等於還有50％，必須在明年底前賣掉或出租。

金管會強調，依保險法第146條之2第1項規定，保險業投資不動產，就是要即時利用並有收益，即二年要開發完成且有收益，但若有合理理由，可申請延長期限，如遠雄人壽亦有些土地有申請延期，但期限屆滿若仍未達保險局要求的收益，就會被開罰且限期處分或改善。