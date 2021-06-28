全球最低稅負制+台版CFC 夾擊台商

隨G7財長會議近期就全球最低稅負制（GMT）達成共識，還有我國受控外國公司（CFC）最快2022年上路，KPMG安侯建業指出，大型台商企業可能將面臨雙重租稅夾擊。

全球最低稅負制以美國總統拜登所提的實質稅率15％版本最具代表性，KPMG安侯建業表示，雖然中小型台商或投資地區稅率高於標準者不受影響，但少數大型台商企業若在海外低稅率地區設置投資架構、且實質稅率未達標準，可能被當地政府依全球GMT制度補課稅負。

此外，隨資金專法落日與因應立院附帶決議，財政部最快2021年下半年將報請行政院核定施行台版CFC制度、最快2022年上路，估計台資企業設在BVI（英屬維京）、開曼群島等租稅天堂至少上萬家紙上公司將強制列為課稅對象。

依台版CFC規定，個人、企業若持有低稅率國家（營所稅率低於14％）海外公司50％以上股份或重大影響力，國稅局可採實質課稅原則，將海外紙上公司獲配股利按持股比率認列國內企業海外投資收益。

一旦進入台版CFC課稅範圍，台商個人需依照最低稅負制計稅，扣除每人每年670萬元基本免稅額後，剩下的境內外所得必須合併課徵20％稅負；而台商企業海外投資收益需列為收入適用20％營所稅負。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師劉中惠指出，在台版CFC原則下，紙上公司架構可能導致租稅負擔較直接投資更重，像是100元股利，投資國先扣繳股利稅負10％，剩下90元匯回紙上公司股利又依CFC方式課20％，實質租稅負擔為28元，比起直接投資當地國、100元股利匯回台灣股利課稅20元更高。

不過，劉中惠表示，部分台商客戶以大陸為營運重心轉投資他國且不考慮匯出，因大陸對境外投資收益課稅採「間接抵免法」，在海外股利扣繳稅與所得稅皆能列入扣抵範圍，可消弭重複課稅問題。