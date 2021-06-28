報稅倒數 38萬戶未申報

財政部統計顯示，目前我國已有600.3萬戶完成綜所稅申報、占總申報戶數比重約94％，剩下約38萬戶則尚未申報。另財政部28日公告，因醫護人員近期致力於防疫工作，醫護人員報稅期限可展延至今年8月2日。

綜所稅申報期限僅剩29、30日最後兩天，但我國仍有6％民眾未報稅。財政部建議，非醫護人員最晚應在7月2日前完成繳稅，以免遭罰滯納金。另外，國稅局29、30日中午、30日晚上7點前都會加班完成臨櫃申報案件，網路申報系統則開放至30日晚上12時。

官員指出，近期國稅局臨櫃申報已轉趨順暢，較少有排隊情形，民眾可先完成申報，若需調整所得、扣除額等資料者事後再主動更正申報，免受滯納金裁罰。

另考量許多防疫的醫護人員仍全力投入防疫、抗疫、病患照護、疫苗施打等工作，可能無法在今年6月30日前完成申報綜所稅，財政部依照稅捐稽徵法第10條規定宣布展延醫護人員申報綜所稅期限至今年8月2日，醫護人員不用再申請，可直接適用。

不過，醫護人員展延申報方式僅限到國稅局辦理網路申報、人工申報、稅額試算確認或郵遞送件。如果是採網路申報者，因報稅系統將於6月30日關閉，醫護人員還是要在6月30日前線上申報。

在繳稅部分，醫護人員在7月2日到8月2日期間可持繳款書以現金或票據方式至金融機構繳納（郵局不代收）繳稅，稅款在3萬元以下者可至便利商店或委託取款轉帳方式繳款。

至於退稅時程，醫護人員只要是在6月30日前採網路申報及稅額試算線上或電話語音回復者，可適用首批退稅，今年7月30日即可獲得退稅款。8月2日前如期申報的醫護人員為第二批退稅族，今年10月29日將拿到退稅款。逾期申報者則為第三批退稅，退稅款為2022年1月20日入袋。