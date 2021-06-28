風電區塊開發 開發商喊話避免壟斷

離岸風電第三階段區塊開發選商規則即將在7月公告，開發商呼籲政府要嚴守「單一開發商容量上限500MW」規則，才能創造穩定平衡的生態。

日本捷熱能源（JERA）28日指出，經濟部過去公告區塊開發選商草案時，提出單一開發商500MW上限，認為這有利於離岸風電未來發展，且未來每2年釋出3GW裝置容量，相當可讓6家開發商進入，可提高市場競爭性避免少數開發商壟斷市場，並認為單一風場規模太大，不利國內供應鏈談判 、交貨及履約保證。

JERA認為，500MW是最適規模，這讓開發商有充足意願投入開發，且符合基礎建設如電網、碼頭施工規劃。且競爭有利綠電價格降低，提高良性市場競爭，現已有10家以上開發商準備投入區塊開發。

同時JERA也認為要避免市場壟斷對政策影響，若是集中開發商獨大恐影響政策，且若專案遇到困難無法開發、在地化沒有落實，或需要股權移轉等情況，降低對能源政策或產業政策影響。

若超過單一開發商獲配容量超過500MW，讓風場規模太大，不利國內供應鏈談判、交貨及履約保證。JERA表示，只有提高國內接單實力，最適規模有助接單、交貨及履約保證能力，提升機會及競爭力；同時要維護國內供應商談判能力，國內供應商支持多家專案，可維護談判、議價能力，並避免只能向少數開發商妥協商業條款方能接單情況。

JERA強調，避免少數開發商在市場寡占獲利，應創造經濟規模、降綠電成本及提升國內產業競爭力，實為降低單一開發商壟斷、不利國內供應鏈談判，開發商有望在市場寡占中獲利的策略。只有多元競爭家數，後續才能讓半導體產業、製造業等採購綠電時有購買對象可以選擇，有助綠電交易市場健全發展。