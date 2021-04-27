金融機構申報CRS 注意兩重點

CRS（共同申報準則）例行申報時程來臨，財政部國際財政司27日指出，我國金融機構不只5月要申報營所稅，6月也要申報英、澳、日籍自然人與法人在台CRS帳戶資訊，今年有兩大變化，包括增列英國，應申報CRS交換國個人全部帳戶與企業25萬美元以上實體帳戶資訊。

國際財政司長李雅晶表示，我國CRS自2019年上路，金融機構在2019年完成審查個人高資產帳戶（100萬美元以上）、企業實體帳戶，並且在2020年6月申報日本、澳洲人士高資產帳戶與企業實體帳戶資訊給財政部，我國也在2020年9月與日、澳兩國做首次資訊交換。

在台日CRS方面，台灣2020年提供日本2.9萬筆帳戶資訊、餘額為新台幣9,548億元，多為日商企業帳戶；而日方提供台人與台企在日帳戶資訊共5.3萬筆、餘額新台幣235億元，多為個人戶。

在台澳CRS部分，我國2020年提供澳洲8千筆帳戶資訊、餘額為新台幣1,060億元，而澳洲提供我國19萬筆帳戶、餘額為新台幣941億元。

不過，台灣在今年1月順利與英國簽署CRS交換協定、3月底完成行政程序，因此今年CRS將新增英國籍人士。

李雅晶也指出，依時程規範，今年CRS交換範圍將從個人高資產帳戶擴大到個人所有帳戶，金融機構在今年6月30日前必須申報日本、澳洲、英國人士在台個人所有帳戶與三大國外商在台實體帳戶（25萬美元以上）資訊給財政部。

財政部也預計在今年9月與日、英、澳交換帳戶資訊，換取台商與台企在三大國同等資訊，因今年擴大交換範圍，估計可交換到的帳戶筆數將大幅增加。

國際財政司表示，今年金融機構CRS資訊申報測試期間為3月1日至4月30日，目前有412家金融機構已完成測試，約占三成（整體家數1,662家），主要為海外基金多半是委託國內同一代理人，例如元大金有上百檔海外基金，只需挑選其中一兩檔測試即可。