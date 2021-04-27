退休金免稅？男子這樣做被當漏稅開罰

退職所得是民眾年老後賴以為生的經濟命脈，但仍需依照國稅局規定申報所得稅。國稅局提醒，扣繳憑單所載的退職所得額就是納稅人應計算稅金的總額，不用再扣除計算免稅額，搞錯的人恐怕會被當漏報裁罰。

一位老翁於2018年7月退休，一次領取退休金443萬2,833元，退休服務年資為13.5年，應課稅退職所得為100萬1,416元，即退職金在243萬元（18萬元×13.5年）以內部分，可以不計入所得。

不過，退職金超過243萬元、未達488萬7,000元（36萬2,000元×13.5年）的金額部分，需要用半數所得課稅【（443萬2,833元-243萬元）×1/2=100萬1,416元】。

該位民眾辦理當年度綜合所得稅結算申報時，誤以為所得資料參考清單提供的退職所得金額100萬1,416元為退職所得總額，自行計算申報應稅退職所得為0元，反而讓自己漏報所得被裁罰。

國稅局表示，退職人員領取的退職所得採取定額免稅制，同時配合物價指數調整免稅金額。2020年度計算退職所得定額免稅的金額與2018年度計算定額免的金額皆相同。

國稅局提醒，扣繳憑單所載明的退職所得額，就是已經算好的「應課稅」退職所得額，民眾只要依該金額申報即可，若是自行減去申報，不僅需要補稅，還可能再被裁罰。

2020年度計算退職所得定額免稅的金額計算方式：

（一）一次領取退職所得者

1、一次領取總額「18萬元×退職服務年資」金額以下者，所得額為0。

2、超過「18萬元×退職服務年資」金額，未達「36萬2,000元×退職服務年資」金額部分，以其半數為所得額。

3、超過「36萬2,000元×退職服務年資」金額部分，全數為所得額。

（二）分期領取退職所得者，以2020年度全年領取總額，減除78萬1,000元後的餘額為所得額。

國稅局表示，民眾如對憑單所載金額有疑義，可先向填發扣繳憑單的單位查明，切勿將扣繳憑單所載的退職所得額，再依上方方式重複計算免稅金額，以免漏報所得受罰。

（文章來源：好險網；文／李瑞瑾）