企業變更負責人 營業稅須分開繳

獨資商號若變更負責人，要留意申報營業稅時間。財政部南區國稅局表示，依營業稅法規定，如果營業人有合併、轉讓、解散或廢止營業時，必須在事實發生日起15日內申報營業稅，若加上例行申報營業稅時程，會出現前後繳納兩次營業稅情況。

依加值型及非加值型依營業稅法規定，營利事業可分為小規模營業人、營利事業、特種飲食業等三種。小規模營業人採按季查定營業額、課徵1％營業稅，但如果是農產品批發市場承銷人及銷售農產品者適用0.1％營業稅率，小規模營業人為每年2月、5月、8月、11月的10日前繳納營業稅。

營利事業為每年單數月（1、3、5、7、9、11月）的15日前自動報繳、適用5％營業稅率，惟金融業特定業務適用2％或3％營業稅率。特種飲食業每月10日前報繳，如夜總會、有娛樂節目餐飲店適用15％營業稅率，酒家、有陪侍茶室、咖啡廳、酒吧等適用25％營業稅率。

官員指出，個人獨資經營的商號若以申請變更負責人的方式、將商號轉讓他人經營，雖然商號的營業人統一編號未變更，但前後負責人已經是不同的課稅對象，應各自負擔營業稅申報義務。

依照營業稅法施行細則規定，獨資商號變更負責人後，應在事實發生日起15日內填寫當期營業稅申報書、統一發票明細表、退抵稅款等文件，一併遞交稅局申報繳納營業稅並查核。

舉例來說，若獨資商號原負責人A在4月20日退休、將商號賣給B並變更負責人，A必須在5月5日前申報當期營業稅。而B獲得商號後，需依照例行程序、在單數月15日報繳當期營業稅，但僅就接手後營業期間課稅。