旅行社無薪假 再逾千人

勞動部26日公布最新一期無薪假統計，截至25日為止，目前總計有430家事業單位、4,109人，正在實施無薪假，與前一期相比新增25家、380人，值得注意的是，受到邊境管制影響支援服務業（旅行社）達1,004人，這也是自去年6月底以來人數再次破千。

勞動部26日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計430家，實施人數4,109人。勞動部表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過三個月，實施方式多為每月休9日至12日。

從行業別來看，這一期主要實施無薪假的大宗集中在運輸及倉儲業，有43家企業、1,412人實施，其次為支援服務業有150家、1,004人實施，而支援服務業中又以旅行社為大宗，這兩個行業別主要因為受到疫情影響、持續實施邊境管制的防疫措施所影響。

據統計，自去年疫情開始蔓延、宣布實施邊境管制之後，支援服務業（旅行社）實施無薪假的人數從去年4月至6月都超過千人，去年5月為高峰達到1,408人，從6月底才開始逐步下降，但勞動部官員認為，台灣旅遊泡泡不如預期，國際疫情再度升溫，又讓旅行社陷入無薪假愁雲。

從縣市來看，由於運輸及倉儲業、支援服務業（旅行社）多登記在台北市，所以目前實施無薪假的企業與人數都其中在台北市，有142家、1,550人，其次為桃園市，有54家、717人，這也與運輸及倉儲業、以國際精品為主的批發零售業都登記在桃園市有關。

另外，為協助實施無薪假企業及勞工，勞動部表示，祭出「充電再出發訓練計畫」，截至26日止已核定1,395家事業單位、2萬4,744人，核付金額約3億5,219萬元。

「安心就業計畫」也是勞動部針對無薪假紓困措施，符合條件勞工可領取實施無薪假前一年內的平均月投保薪資，與實施無薪假期間月薪差額的50％補貼，勞動部已核定4萬3,665人、發出超過6億4,075萬元補貼。