地上權標售 北高兩大案吸睛

財政部國產署26日公告標售2021年首批20宗地上權，為史上最多，權利金底價合計約38.5億元，主要為國防部營改基金釋出六都精華地，預計6月21日開標，使用期間皆為70年，其中北市松山區、高雄前鎮區兩大案皆破5億元規模。

官員指出，今年首批地上權標的，六都以台北市四宗最多，另外台中、台南、高雄分別有三宗、新北市一宗，合計權利金底價約28.8億元。非六都縣市則為新竹縣、雲林縣各兩宗，屏東縣、南投縣各一宗，合計權利金底價約9.7億元。

台北市以松山敦化案232坪、底價5.28億元最受矚目，位於台北小巨蛋、南京復興站旁，為敦化南北特定專用區；其餘北市案件皆為住宅區，包括大安區永康街案，面積102坪、底價1.04億元；中正區河堤段122坪、底價0.75億元，鄰近同安街；萬華雙園段514坪、底價2.5億元，靠近萬華車站。

新北市也有林口住宅區案、靠近三井OUTLET，面積約208坪、底價0.87億元。

台中市三案皆為住宅區，廠商可搶搭地上權住宅商機，包括西屯區鑫大鵬路案面積700坪、鄰近逢甲夜市，底價約1.53億元。另有南區樹子腳案470坪、靠近大慶車站，底價約0.71億元，還有東勢區文昌段690坪、鄰近大肚火車站，底價約1.14億元。

至於台南市三宗案件底價皆超過2億元，皆為商業區或文化專用區。其中以1,250坪北區仁愛案最熱門、底價2.99億元，因鄰近成功大學、台南車站，有望做新商辦、商旅或百貨公司。另外台南市也有安平漁光段案件、1,080坪商業區，底價為2.19億元，而安平區古堡段標的為面積3,360坪特定文化專用區，底價2.6億元。

高雄市三案皆為億元規模，但皆屬商業區。其中前鎮案鄰近凱旋夜市、捷運前鎮高中站等精華區，權利金底價高達5.77億元，為本批次最高價案件。另高雄茄萣區興達案3,843坪、底價1.14億元，為本批面積最大者，還有高雄岡山區550坪標的，底價1.03億元。