營所稅額 今年上看3千億

財政部22日舉辦所得稅開徵記者會，賦稅署估計，今年營所稅額在經濟成長與暫繳稅額因素下、預計可突破3千億元大關。

許慈美說，去年綜所稅申報戶數約639萬戶、稅收淨額約1,353億元，今年綜所稅跟去年差不多。而去年營所稅申報件數約96.1萬件、稅收淨額約2,973億元，但我國紓困振興措施有成，加上國際景氣回溫、外銷轉強等因素，109年GDP成長率維持3.11％好表現，加上財政部去年提供企業免辦暫繳、其稅額多半在今年延後繳庫，因此預估今年營所稅收可超過去年水準、超過3千億元。

今年申報109年度所得稅期間為5月1日起至5月31日止。許慈美指出，除正常上班日時段以外，國稅局5月3日、25日、26日、27日、28日、31日等中午將加班收件，5月31日收件時間也會延長至晚上7點。

財政部今年推出四大優惠，包括首度施行手機報稅與行動門號認證機制。許慈美認為，民眾以手機進入報稅系統首頁填寫資料即可完成申報，惟手機報稅僅適用於所得單純、不需修改資料且無須檢附證明文件的案件，若要修正或上傳附件，還是要用電腦或臨櫃申報。

至於行動門號認證機制需填寫本人手機門號、健保卡號，可適用登入電腦版、手機版、離線版報稅系統。許慈美指出，只要以本人門號SIM卡手機、運用4G或5G行動網路連線至「TWID身分識別中心」即可完成驗證。 在稅制方面，今年報稅個人基本生活費從17.5萬元提高到18.2萬元，調升7,000元是歷來最大一次調幅，約205萬戶可受惠。我國去年發放三倍券、防疫補償等均免課所得稅，而企業給付員工防疫隔離假薪資還可加成100％比率抵稅，在紓困條例施行期間另可申請延期（最多一年）與分期繳稅（最長為三年）。