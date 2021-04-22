首批太陽光電標租 5/20開標

為衝刺太陽光電2025年20GW目標，財政部國產署22日推出今年首批太陽光電標租案、5月20日開標，包括花蓮吉安案2.97公頃、花蓮鳳林案4.52公頃等六案，合計每年售電收入上看4,644萬元、20年商機約9.29億元。

去年國產署光電標租碰壁、甚至出現全數流標慘況，主要為農委會去年7月修正「農業用地變更作業要點」，明訂2公頃以下非都市土地農牧用地等不可變更為光電土地，因此民間業者對光電標租案多持觀望態度。

但國產署指出，今年首批太陽光電標租案花蓮吉安、鳳林兩大案面積皆為2公頃以上，免受農地要點規範，業者可安心投標；另外四案包括台中東勢（1.46公頃）、苗栗竹南（0.44公頃）、高雄阿蓮（0.47公頃）、嘉義大林（0.21公頃）為特定專用區或山坡地保育區，同樣不受影響。

國產署2025年光電目標為606MW，其中2020年為5MW、2021年為89MW、2022年～2025年分別為128MW，國產署預計會以標租、委託改良利用、委託經營、申請開發等四種方式同步並行達標。

根據國產署初步規劃，每一公頃太陽光電發電面積至少可創造1MW發電量，目前我國委託經營有九案、面積約280公頃，初估發電量為280MW；共同改良利用則為兩案、面積約190公頃，初估發電量為190MW。