投保狂踩國稅局地雷 遺產稅衰繳近400萬

一名老翁被國稅局發現病後短期、鉅額投保，就算是要保人與被保險人為同一人、有指定受益人的壽險保單，也被國稅局要求應納入保單價值2,452萬元，得繳稅金近400萬元。

一位民眾在死亡前2年中風失能，經醫師診斷有言語障礙和記憶障礙。住院初期只是意識狀態不清、難以自行處理事務，後來卻發展成只有意識醒著，但雙側大腦功能缺損無法言語溝通，也無法以肢體表達所需。

該位民眾發現中風時已高齡81歲，卻在後續1年內，接連2次以本人為要保人及被保險人、指定繼承人為受益人，投保額萬能終身壽險（屬投資型保單），繳納保費高達2,575萬元。在民眾死亡當日，保單價值為2,452萬元。

繼承人在申報遺產稅時，認為2,452萬元保單價值符合「要保人及被保險人為同一人」這項人壽保險免計入遺產稅的條件，未將保單價值列入申報，申報遺產總額計2,945萬元。但國稅局卻依照「實質課稅原則」，將保單價值加入遺產總額課稅，遺產總額爆增到5,532萬元，遺產淨額2,032萬元、應納稅額達387萬元。

國稅局認定，該位民眾投保行為踩到實質課稅原則中的5大地雷，包含帶病投保、高齡投保、短期投保、鉅額投保，以及保險給付相當於已繳保險費等。繼承人不服告上法院，法院最終也判國稅局勝訴，繼承人應納387萬元遺產稅。

國稅局指出，租稅規避原則上不會另就漏稅處罰，但納稅者在申報或調查時，對重要事項隱匿、虛偽不實陳述，或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐時，還是可能會被補稅裁罰；民眾在投保壽險時，也別踩到國稅局地雷，以免傳承、節稅不成，還讓子女負擔高額稅金。

（文章來源：好險網；文／李瑞瑾）

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