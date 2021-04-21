北市都更宅標脫率83.3％ 新高

財政部國產署21日開標今年第二批都更分回宅標售情形，「正隆天第」6戶標的打93折出清，惜未標脫，而「南方莊園」36戶因總價與單價皆實惠、幾乎全數標脫。本次國產署總共推出42戶、標脫35戶，標脫率約83.3％，其標脫率創下歷年最高紀錄。

國產署指出，本次標的包括北市辛亥站旁的「南方莊園」36戶、標脫35戶，南方莊園因總價多為2千萬元～3千萬元、每坪單價約62萬元，在北市幾乎是難能可貴的優惠價格，因此吸引自住戶投標。

至於北市古亭站旁的「正隆天第」6戶、全數流標，主要關鍵是該案為精華區大面積標的，總價多在1.03億元～1.05億元、突破北市豪宅門檻而影響買氣。據了解，高總價標的過去多為富豪購入做為保值品，但近幾波打炒房政策下，投資人對高價屋暫持觀望態度。

打房政策一波波，央行自去年起陸續實施兩波選擇性信用管制措施、將公司法人購置住宅貸款最高成數限制四成，自然人第3戶貸款成數也降為5.5成。另今年7月房地合一稅2.0與實價登錄2.0併行上路，將預售屋、境內法人列入短期課重稅範圍。惟國產署今年來包括3月底、4月底兩次都更宅標售，標脫率皆為五成以上，未受打炒房政策影響。

國產署副署長游適銘分析，國產署都更宅投標者多為自住客，如南方莊園熱度高，不少軍公教人員多次致電詢問。他表示，因為這次南方莊園買氣不錯，下半年國產署考慮趁勝追擊，將剩下的36戶南方莊園列標出售，可為國庫進帳5億元以上。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，南方莊園投標人數眾多，常見5人以上同時搶標，主要為三大關鍵，包括台北房市同類型的中小坪數標的稀少，且該案地點鄰近文湖捷運辛亥站與公園、區位良好，還有建商品質不錯、深受青睞，消費者算盤打得精，有高品質、好地段、價格平宜標的，自然搶著投標。