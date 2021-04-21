營所稅申報 留意四大變革

5月報稅季將至，KPMG安侯建業會計師事務所指出，營利事業今年申報2020年所得稅有四大變革，包括研發投抵增列全職研發人員參與研究發展專業知識之教育訓練費用、配合IFRS16上路增加「使用權資產」及「租賃負債」等列報項目、紓困優惠如給付員工防疫隔離假薪資加倍減除，還有未分配盈餘更正申報。

安侯建業執業會計師游雅絜指出，我國因應研發人才培育需求，優惠再加碼，經濟部去年修訂「公司或有限合夥事業研究發展支出適用投資抵減辦法」，新增「全職研發人員參與研發活動相關教育訓練費用」，包括「師資鐘點費及旅費」、「受訓員工之旅費及繳交訓練單位之費用」及「教材費、保險費、訓練期間伙食費及場地費」等三項支出，皆可列入抵減範圍。

研發投抵之租稅優惠，企業可選擇支出金額15％額度內抵減當年度營所稅，或支出10％限度內分三年抵減營所稅，二擇一，最高不可逾當年度應納營所稅總額30％限制。

另因應IFRS16會計準則施行，游雅絜表示，今年申報書的資產負債表也配合增列「使用權資產」及「租賃負債」等會計項目，於使用權資產項目下新增「累計減損」及「累計折舊」。

游雅絜也指出，紓困優惠是去年一大重點，若企業2020年有給付非歸責雇主的員工防疫隔離假薪資，該薪資費用可加倍100％減除。對於適用擴大書審制的企業，若擴大書審制企業去年營收淨額年減30％、適用純益率可按八折計算。

此外，我國去年提供受疫情衝擊企業將2020年首季虧損提前抵減2018年度未分配盈餘。游雅絜提醒，若企業去年實際上並無虧損，或去年雖有虧損，但2019年已有使用減除之虧損金額，今年報稅需更正申報2018年度未分配盈餘。