節能家電優惠 減稅逼近50億

為鼓勵民眾換機，節能家電減徵貨物稅500元～2,000元優惠拚修法再延長兩年，有望延長至2023年6月14日止，各項適用條件均不變。財政部統計，截至2021年3月底，申請節能家電減稅受惠達297.3萬台，減稅金額49.6億元，逼近50億元大關，顯見對促銷家電產業有很大助益。

我國節能家電的貨物稅減稅優惠自2019年6月15日上路、為期兩年，預計今年6月到期。但考慮到國內老舊高耗能家電仍占多數，行政院已拍板《貨物稅條例》修正草案、再延長兩年優惠期限至2023年6月14日，目前已送入立院待審查，預估每年稅損為29億元、兩年為58億元。

節能家電貨物稅減稅優惠為民眾購買能源效率第1、2級的電冰箱、冷暖氣機或除濕機，可申請減免貨物稅500元～2,000元，由國稅局核退稅款給民眾。

據財政部統計，自2019年6月中至2021年3月底，累計有297萬3,316萬台節能家電申請，核定退稅金額高達49.6億元，其中以冷暖氣機183.6萬台、33.7億元居冠，其次為電冰箱75.5萬件、12.5億元，除濕機38.2萬件、3.5億元居第三。

全國申請節能家電減徵貨物稅有98％皆通過，只有2％遭否准，主要原因包括重複申請、未在購買後六個月內提出申請、無節能標章、申請資料有遺漏且未補正、申請人與發票買受人非同一人。

官員強調，民眾購買符合退稅資格的節能家電後，必須在六個月內檢附購買證明文件如發票或明細等，向國稅局或各稽徵所臨櫃或郵寄提出申請，也可至國稅局官網線上填寫表單申請、上傳購買證明。若國稅局完成審查並核准，將在二個月內將退稅款撥付給申請人指定帳戶或郵寄退稅支票。

除節能家電減徵貨物稅優惠延長以外，行政院也研擬延長汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠五年，若報廢十年以上汽車、四年以上機車並換購新車，可減徵汽車貨物稅5萬元、機車貨物稅4,000元，適用期間原至2021年1月、擬延長至2026年1月。