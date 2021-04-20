報稅好康報你知！今年報稅2021年報稅適用基本生活費新制、每人每年有18.2萬元基本抵稅額，較前一年調高7,000元，對兒孫滿堂的家庭是福利滿滿，多子多孫還能多減稅，現在每人有基本生活費18.2萬元，只要「人口數愈多、就愈優惠」，估205萬戶受惠。

財政部依納稅者權利保護法規定，公告2020年度基本生活費從17.5萬元提高到18.2萬元，等於每個人多出7,000元免稅額度、為歷來最大增幅。

基本生活費提高後，整體受惠戶數將增為205萬戶，減稅利益也提升至96.57億元，相較去年來說，今年將新增27萬戶受惠、減稅利益可增加24億元。

不僅如此，基本生活費用提高也有利民眾列報扶養父母、祖父母等直系尊親屬。

民眾可申報扶養針對60歲以下無謀生能力或是60歲以上直系尊親屬，依照財政部扶養定義，無謀生能力情況包括身心障礙、無行為能力或年所得低於基本生活費用（18.2萬元），等於列報扶養條件也放寬。

安永（EY）會計師事務所執業會計師楊建華指出，今年基本生活費對應公式為「免稅額、標準或列舉扣除額、身心障礙、教育、幼兒學前、長期照顧、投資儲蓄特別扣除額等總和」。

好康的是，若「人頭數x基本生活費＞公式總和」，其差額可以當成「新的扣除額」使用，如果差10萬，就能多適用10萬的扣除額，所以人數越多、越能享受到減稅效益！

楊建華舉例，若陳姓父母扶養2名大學子女（共4口）、基本生活費新制總額為18.2萬元X4＝72.8萬元。若陳家適用儲蓄投資特別扣除額1萬元、教育學費扣除額5萬元，計算公式為（四人免稅額8.8萬元X4＋標扣額（夫妻）24萬元＋儲蓄投資與教育學費扣除額）＝65.2萬元。

合併計算後，基本生活費公式差額為7.6萬元（72.8萬元－65.2萬元），可額外再減除所得總額。

假設陳家今年申報綜所稅適用稅率為12％，則基本生活費減稅效益為9,120元（7.6萬元X12％）。 若以去年舊制基本生活費額度17.5萬元計算，陳家基本生活費總額僅70萬元，公式差額為4.8萬元，按照綜所稅率12％計算，基本生活費節稅效益為5,760元，與今年額度相差約3,360元，今年報稅等於省稅3千多元。

我國納保法基本生活費精神是維持民眾自己生活、扶養親屬所需費用，不予課稅，費用標準是依主計總處最近年度「全國每人可支配所得」中位數60％計算，家戶平均所得會直接影響到該數值，若所得提升、可支配所得就會增加，連帶提高基本生活費。

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