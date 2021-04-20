靠配偶遺產稅省很大？碰上2情況就GG

配偶過世，另一半可善用「配偶剩餘財產差額分配請求權」，可以有效節稅，但碰到兩種常見的情況，應納入遺產總額申報遺產稅，且無法計入剩餘財產範圍，可別以為這項法定權益看得到，就一定吃得到，因此財產轉移要趁早，民眾可在生前先做好「預留稅源」的規劃更有保障。

目前民法將夫妻財產制分為3種，包括法定財產制、分別財產制及共同財產制，由於多數夫妻都沒有事先約定財產的習慣，因此會直接以「法定財產制」作為夫妻財產制；根據民法第1030條之1規定，被繼承人或配偶現存的婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，雙方剩餘財產的差額應平均分配。

因此，當這項規定遇到遺產稅時，就可從遺產總額扣除該請求權的金額，形成節稅的效果，但有兩種常見的情況則不列入剩餘財產範圍，分別是繼承或其他無償取得的財產、慰撫金，反而都要納入遺產總額，申報遺產稅。

第一種情況為法定財產制夫妻一方死亡，生存配偶可行使剩餘財產差額分配請求權，不過若其中「因繼承或其他無償取得的不動產」，在死亡前出售所取得的價金，只能視為財產狀態的變更，不計入剩餘財產差額分配請求權的計算範圍。

中區國國稅局先前分享一個案例，一名民眾於2020年1月過世，在死亡前的2019年8月出售一筆土地取得價金3,000萬元，皆存在銀行帳戶中沒有動用，並列報為被繼承人的遺產，而他的配偶行使剩餘財產差額分配請求權時，這筆3,000萬元財產就不能列入剩餘財產計算差額分配，應將該價金併入遺產總額申報。

另一種情況則為被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產，應併入遺產總額申報遺產稅。北區國稅局曾舉例表示，一位民眾不幸在2019年過世，不過在2018年匯款1,000萬元贈與給配偶，同時也匯款200萬送給兒子，因此屬於死亡前2年內的贈與行為，因此申報遺產稅時，也要將這筆1,200萬元的現金贈與列入遺產總額申報。

換句話說，儘管夫妻相互贈與的財產免課贈與稅，但如在贈與後2年內死亡，也應併入被繼承人遺產總額申報，也不能計入配偶剩餘財產請求權。

因此，當民眾遇到上述兩種情況時，都不列入剩餘財產範圍，應併入遺產總額申報遺產稅，所以財產轉移要趁早規畫，民眾可在生前先做好「預留稅源」，透過保險工具來安排，屆時也能順利用這筆保險金繳稅金，順利繼承家人所留下來的財產。

（文章來源：好險網；文／紀佳妘）

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