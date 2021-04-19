陸金稅四期掌握資訊 台商留意兩風險

資誠（PwC）會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅19日表示，自從中國大陸啟動「金稅四期」資訊共享，以掌握更多資訊，個人名下有多少房產、資金、股權，及線上支付如支付寶、微信等皆可精確掌控，台商應留意稅務與大額現金轉匯風險。

目前大陸央行實施大額現金管理試點，對於任何現金超過人民幣5萬元、企業公帳戶轉帳超過人民幣200萬，或個人私帳戶轉匯境外超過人民幣20萬元或轉匯境內超過人民幣50萬元者，都面臨嚴格審查。

徐丞毅提醒，台商企業在大陸經營態度應更加審慎，過往銷售漏開發票，改以人頭帳戶收款所謂的體外循環模式應立即修正；個人也應避免借他人開立銀行帳戶、購買房產或設立公司。

而跨國集團須針對大陸各個子公司的稅負定期調整，徐丞毅指出，企業應盡快導入數位化稅務管理模組，以降低在大陸營運稅務風險。

資誠（PwC）會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，隨著近期大陸增值稅專用發票電子化逐步推展到全國，社保入稅制度也更加明確，「金稅工程」也發展到第四期，企業與個人稅費資訊都會在雲端、經由AI分析。

大陸「金稅工程」統合稅務總局到省、地市、縣四級稅收資訊網絡，囊括增值稅一般納稅人的增值稅防偽稅控開票、防偽稅控認證、增值稅交叉稽核及發票協查資訊管理等四個子系統稅收管理資訊系統工程。

段士良說，2019年6月工信部、中國人民銀行、國家稅務總局、國家市場監督管理總局四部門共同啟動企業信息聯網查核系統」後，企業被稽查立案或要求自查風險偵測的情況，大多是由系統後台透過大數據、人工智慧選查而來。