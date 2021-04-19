新南向醫衛出口產值 拚增100億

國發會19日審議通過「新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫第二期」草案，這項計畫預計4年投入經費約16.9億元，將持續深化及優化與新南向國家的醫衛合作，期許我國醫衛產品出口新南向市場，4年產值增加100億元。

國發會龔主任委員明鑫表示，這項計畫符合行政院政策方向，有助帶動我國醫療服務及醫材藥品產業出口，請衛福部持續強化跨部會溝通協調，以達成本計畫打造醫療產業生態鏈、擴大醫衛產品出口產值之政策目標。

衛福部國際合作組技監劉麗玲表示，第一期到今年結束，選定包括印度、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、緬甸等7個國家，分別由7個醫學中心來主推，也從醫衛產品正成長看出具體成效，在國際醫療服務人次從2017到2019年增長了近40倍，產值則增加15.7億元，培訓新南向醫事人員約為1,017人。

第二期計畫將在第一期基礎上，期藉由「醫療新南向+N」策略，結合相關部會及民間能量，推動多國多中心，發揮我國醫療衛生軟實力，擴大在新南向國家的影響力；透過醫衛合作與相關產業連結，增加我國醫衛產業之出口機會及產值；以及建構更安全之區域聯合防制網絡，保障人民健康安全。

衛福部表示，針對「一國一中心2.0」，推動多國多中心目標達13個中心；訂定各國差異化推動策略；「擴大國際合作」，建立亞太蛇毒血清研究網絡，參與國家達4國；簽署MOU達50件以上。

產業部分則有三大連結，包括「醫衛產業連結」，建立亞太病毒偵測及疫苗開發網絡參與網絡國家數達9國；我國醫衛產品出口新南向市場，4年產值增加100億元；「區域醫療連結」，吸引國際人士來台接受醫療服務，希望能在下階段增加三成，4年產值累計增加新台幣30億元；成立台灣醫療健康產業卓越聯盟（MET），擴大與當地合作面向；推動我國至少4家醫療機構於當地設置海外醫療服務基地；「軟實力及人與人連結」，新南向醫事專業人員培訓達750人次；完成台商照護、健康諮詢機制網絡達到7國。