報稅季來臨！6招輕鬆申報綜所稅

距離五月報稅季只剩半個月，今年該怎麼報稅較合適？財政部官方臉書指出，今年五月報稅可用六種方式輕鬆登入報稅系統，包括「健保卡」、「自然人憑證」、「電子憑證」、「戶號+查詢號」、「行動身分識別（TW-FIDO）」、「行動電話認證（手機門號+健保卡號）」，其中以行動電話認證為我國首次推出、堪稱史上最方便。

財政部指出，我國自2018年啟用WEB線上版網頁報稅系統，大幅簡化申報程序，但考慮到近年來人手一支智慧型手機，財政部加快變革腳步，推出手機報稅方式。只要使用「戶號+查詢號」、「行動身分識別（TW-FIDO）」、「行動電話認證（手機門號+健保卡號）」等登入方式，可適用於電腦版或手機版報稅系統。

我國今年首次推出的「行動電話認證」登入方式，只要是綁定本人名下手機門號，且行動電話認證透過載有SIM卡的行動裝置連線至「TWID身分識別中心」發出確認請求後完成驗證，即可依照手機門號+健保卡號登入報稅系統，惟中間身分驗證過程必須使用4G、5G等行動網路連線，不能採用Wi-Fi無線網路。

至於採用戶號+查詢號登入的民眾，需使用個人戶口名簿號碼，另外要以自然人憑證、電子憑證或健保卡登入財政部電子申報繳稅服務網，才能取得認證查詢號。

若選擇行動身分識別（TW-FIDO），民眾需事先在內政部官網自然人憑證+讀卡機申請進入TW-FIDO官網，填寫電子信箱、手機號碼，再依照QR-code驗證碼完成綁定裝置，才能完成註冊。

財政部指出，我國自2016年也提供行動支付繳稅方式，目前有「台灣Pay」、「ezPay」兩大支付平台，可直接連結中信、玉山、永豐、八大公股行庫等行動支付APP，今年起將真正落實指尖科技的「手機報稅與繳稅」。

不過，民眾若使用「健保卡」、「自然人憑證」、「電子憑證」等方式登入須先行申請，而且僅限適用電腦版報稅系統。

採健保卡方式者要先至健保署網站註冊、再使用讀卡機+健保卡+密碼登入報稅系統；而使用自然人憑證者需先至全國戶政事務所申請、再使用讀卡機+自然人憑證+密碼登入；至於使用電子憑證者要先到金融機構申請並經財政部核准，再以密碼登入報稅系統。

官員也提醒，手機報稅僅適用於「透過網際網路下載資料後不需修改免稅額、所得額及扣除額資料」且「無須檢附證明文件」的報稅案件，假設民眾要新增列舉扣除額如保險、捐贈、醫藥費扣除額等，還是要採用電腦報稅系統或國稅局臨櫃申報。

延伸閱讀

報稅季到 手機申報嘛A通

「手機報稅」技巧報你知 納稅新手也能輕鬆搞定

報稅季來臨！勞保、國保、農保也可抵稅

手機就能報稅 5月綜所稅申報亮點一次看