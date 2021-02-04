拆屋賣地 兩大成本可抵房地合一稅

財政部指出，2020年我國房市升溫，台商資金回台投資，買進不少土地以設廠。官員提醒，若土地上面仍有老舊建物，由賣方先行拆屋、清除地上物品再移轉土地，若賣方適用房地合一稅，可將拆除費、建物未折減餘額等兩大成本抵稅。但如果賣方適用土地交易舊制，因土地交易所得免課稅，拆除費等成本無法抵稅。

依照1987年函釋規定，營利事業出售其持有的土地，地上房屋應該依合約騰空再交付給買方，必須拆除地上房屋，若是該房屋帳面還有未折減餘額，則拆除費與未折減餘額可以視為土地出售實際成本。而個人賣地也能比照辦理，可以將拆除費與未折減餘額列為出售土地成本。

不過，土地交易可區分為舊制與房地合一新制，在舊制下，土地只有按公告土地現值所計算的土地漲價額度課徵土地增值稅，不會列入所得稅課稅範圍、所得額為0元，因此拆除費、建物未折減餘額等不能抵減所得稅。

若適用房地合一新制，也就是土地為2016年以後取得，土地交易所得為出售價格減除拆除費等成本，剩下餘額計入營所稅。

官員舉例，一家公司2018年陸續出售2012年、2017年取得的A、B兩筆土地，依契約規定地上房屋於交付土地時應清除騰空，該公司在A、B土地各花費30萬元拆除費，而兩筆土地上面房屋未折減餘額皆為100萬元。

公司在2019年報稅季時申報A土地交易適用舊制、免課所得稅，所以A地的拆除費、未折減餘額無法再抵稅。

但是公司在2019年報稅季時也要申報B土地交易所得，因為B地適用房地合一新制，土地交易所得需計入營所稅，若是出售價格為400萬元，土地取得成本為100萬元，公司在申報營所稅的時候，土地交易所得售價依序減除取得成本、未折減餘額、拆除費等，剩下170萬元仍然要計入營所稅，實際稅負為34萬元。