防疫照顧假給薪 雇主加倍抵稅

疫情指揮中心宣布我國高中職以下延後開學，家中若有國小學童或國高中身心障礙者，家長可申請防疫照顧假，雇主應准假、但可自行選擇支薪或不給薪。財政部表示，若雇主在員工防疫照顧假期間給付薪資，可加倍減除稅負。

疫情中心3日宣布全國高中職以下學校延後開學，原本開學日為2月18日，因應疫情而延後至21日，但企業、政府機關上班日未變，多為大年初六、即為2月17日（周三）開工，等於家長在17日（周三）到19日（周五）可能要讓兒女單獨在家約三天。

為因應家長照顧子女需求，疫情中心宣布，若家長其中一人照顧12歲以下子女、或是國高中職與五專三年級以下身心障礙子女，可申請防疫照顧假。而雇主應配合准假，不能以勞工請防疫照顧假視為曠工，同時也不能強迫勞工以事假或扣發全勤獎金等不利處分。

財政部官員指出，為了提高雇主給付防疫照顧假期薪資誘因，我國在2020年2月底公布《紓困特別條例》，在2020年1月25日到2021年6月30日期間，只要雇主願意給付員工防疫隔離假或疫情中心指示而請假的薪資，在申報所得稅的時候，該筆薪資可依照200％金額抵稅，等於雇主照常給薪、可額外減稅一倍。

不過官員也提醒，企業要申請適用防疫照顧假給薪加倍減稅優惠，必須檢附員工請假證明、薪資計算明細表等文件，國稅局將依照各項證明核准減稅。

舉例來說，A企業有六位員工考慮到家中有國小孩童，全數申請2月17日～19日的三天防疫照顧假，A企業不僅准假還照常給付薪資、每日1,500元，合計給付防疫照顧假期間薪資共2.7萬元。

在2022年5月申報2021年度營利事業所得稅時，A可適用加倍減除條款，該筆2.7萬元薪資費用可抵減5.4萬元所得額，若是依照營所稅率20％估算，等於A可減稅約1.08萬元。