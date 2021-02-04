減稅有感 貨物稅近五年減徵541億

財政部統計，我國三大貨物稅減稅政策包括節能家電、老舊大貨車與汽機車汰舊換新等分別上路一年半到五年不等，合計已減免貨物稅541億元。

官員表示，貨物稅為針對特定貨物課徵的特種消費稅，具有經濟以及社會政策功能，世界各國多有課徵，目前我國主要課徵對象為車輛與部分家電，除了財政需求之外也具備節約能源、防制污染等政策目的。

為了加速我國高耗能老舊車輛與家電退場，財政部配合環保署推出貨物稅減稅優惠。像老舊大貨車汰舊換新減稅優惠為2019年6月中上路，截至2020年底，累計減免1.9萬輛、46億元稅額，期限為2022年12月31日止。

另外，汽機車汰舊換新減徵貨物稅為2016年1月上路，截至2020年底，已減免277萬輛、450億元稅額，原定優惠期限為2021年1月7日，但行政院已提案修正《貨物稅條例》、由立院審查，該優惠有望延長五年至2026年1月7日，惟2021年1月8日至完成修法前將會有空窗期，行政院指出，空窗期案件仍可追溯適用優惠。

然而，原本車輛經銷商會提供報廢舊車、遞件補助申請、先出5萬元退稅等三種服務，如今法案尚未三讀，車商擔憂政策跳票，紛紛暫緩服務，僅提供消費者購買新車。未來若法案三讀通過，在空窗期購車的消費者要自行報廢舊車才能適用汰舊換新優惠。

至於節能家電減免貨物稅為2019年6月中上路，截至2020年底，減稅案件數約266萬件、減稅金額為45億元，期限只到2021年6月中，即將落日。

在節能家電中，民眾最常購買冷暖氣機，申請退稅案件170.2萬件、退稅金額高達31.2億元；其次為電冰箱66.3萬件，退稅金額為10.9億元；除濕機則有29.3萬件，退稅金額2.6億元。

官員強調，節能家電優惠期限為2021年6月14日、剩不到半年，且我國暫時沒有延長打算，民眾若有更換冷暖氣機、除濕機、冰箱等需求，應留意減稅期限。