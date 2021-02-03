身障扣除額認定 綜所、遺贈稅有別

財政部國稅局3日表示，綜所稅、遺產稅都有身心障礙扣除額，但適用對象有所不同，綜所稅是以個人、配偶與受扶養親屬等身心障礙證明或手冊影本證明，即可適用身心障礙特別扣除額20萬元。但遺產稅僅限重度以上身心障礙特定繼承人列報扣除618萬元身心障礙扣除額。

所得稅法規定，若申報綜所稅的本人、配偶、受扶養親屬領有身心障礙手冊或精神衛生法第19條規定的專科醫師診斷證明書影本，即可檢附證明文件，報稅時適用身心障礙特別扣除額，但不能用重大傷病卡代替。

而遺贈稅法規定，過世者配偶、直系血親卑親屬（限繼承人）、父母等若為繼承人且符合身心障礙者保護法第3條規定的「重度以上」身心障礙者或精神衛生法第3條第4款規定等要件，只要提供身障手冊、醫師診斷證明書影本，即可適用遺產稅身心障礙扣除額。不過，若身心障礙者有繼承權而選擇拋棄繼承，則不能列報扣除。

官員認為，綜所稅與遺產稅對於身心障礙定義有範圍與等級差異，綜所稅有涵蓋受扶養親屬，且只要持身心障礙手冊影本皆可適用；但遺產稅僅限配偶、子女、父母等繼承人，而且還要重度身心障礙等級以上才適用。

舉例A有一個弟弟B、父親C，其中B為中度身障者，C為重度身障者。A每年報稅時申報綜合所得淨額50萬元，若額外申報扶養B、C，可適用兩人的身心障礙特別扣除額20萬元、扣除後剩10萬元計稅。

但A過世時若留下3千萬元財產，扣除遺產免稅額1,200萬元，剩下1,800萬元計入遺產稅，若繼承人為B，則無法適用身心障礙扣除額618萬元，因為遺產稅僅限過世者配偶、子女、父母，所以B不符合資格，只有C可以適用遺產稅身障扣除額。

官員指出，若C為中度身障者，因應遺產稅「重度以上身心障礙者」要件，同樣無法適用遺產稅身心障礙扣除額。