匯損+疫情 資誠：台企最大威脅

疫情和匯損已成為台企最大威脅，資誠（PwC Taiwan）會計師事務所3日發布《2021台灣企業領袖調查報告》指出，三成台灣企業如製造業、汽車業樂觀看待2021年營收。然而，近四成台企認為「疫情」像是新興或變種病毒、「匯率動盪」如匯損等兩大項目為我國最大威脅。

資誠表示，台企票選最大威脅「匯率動盪」項目從2020年的26％大幅提升至2021年的38％，其擔憂比例創下近五年新高，台企在調查中指出，因各國調降利率與無限QE政策影響，熱錢大量湧入資本市場，導致新台幣持續升值，出口導向的企業紛紛面臨匯兌損失，大幅影響獲利表現。

面對匯損，因美國財政部在2020年底將台灣、泰國和印度再次列入匯率操縱國觀察名單，我國央行則減少調節匯率情況，避免讓台灣被列為匯率操縱國。資誠建議，在目前大環境趨勢下，台企建置外幣避險管理機制才是長久之道。

除匯損外，台企票選的三大威脅還包括「疫情」（38％）、「貿易衝突」（31％）等項目。資誠指出，約五成台企在經歷新冠肺炎疫情後重新評估公司風險承受力，持續強化系統性風險分析，提前因應新興危機。

另外，中美貿易戰未見休止符，自美國總統拜登上任後，陸美雖重啟對話，但美方仍未取消對陸貨品加徵關稅政策。台企持續開拓陸美以外的國際市場、分散風險，根據資誠調查，台企最大市場為中國大陸（60％）、第二為美國（54％），但25％台企國際市場藍圖已涵蓋到日本，19％擴及到越南。

資誠會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，我國受惠於產業升級、台商資金回流及防疫有成等利多因素，有21％台灣企業領袖對未來一年自身營收抱持高度信心；若看對未來三年營收成長的信心程度變化，更從前一年度的25％上升至32％。他建議，台企在2021年應重新尋找定位並超前部署，像是提前強化風險管理以因應未來威脅。