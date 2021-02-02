疫情戶籍遭遷出 仍可請領勞保年金

受疫情影響，不少國家實施邊境管制，讓部分民眾滯留海外出境超過二年，以致戶籍遭遷出登記。勞動部表示，勞保老年年金並無不會因戶籍遷出而不得請領，但若不小心因滯留海外被除戶，只要檢具我國駐外館處或相關委託單位驗證身分，或居住相關證明文件寄到勞保局，審核通過後可繼續請領年金。

勞動部勞動保險司副司長陳文宗表示，勞保局每年都會針對戶籍進行勾稽，若發現請領的民眾在國內沒有戶籍時，就會主動暫停給付。由於疫情爆發已滿一年，讓部分國人滯留海外無法反台，陳文宗指出，依照戶籍法規定，若國人二年內沒有入境，戶籍就會被遷出，所以近期就有民眾擔心戶籍被遷出後會影響勞保老年給付得請領權益。

陳文宗表示，如國內未設有戶籍者，依「勞工保險條例施行細則」規定，得檢具經我國駐外館處或相關委託單位驗證之身分或居住相關證明文件寄送勞保局，經審核通過，可按月請領年金給付，權益不受影響，每年大約有近千名海外國人重新驗證身分。

此外，為使相關法規能與時俱進，更貼近實務需求，勞動部日前預告修正「勞工保險條例施行細則」草案，重點包含配合雙語國家政策推動，部分英文申請文件放寬可免附中文譯本；簡化請領傷病給付應備書件，得以應診醫院開具之相關證明文件代替傷病診斷書。