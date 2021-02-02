英搶進CPTPP 台灣擬跟上

英國已於2月1日正式向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）提出入會申請，外交部表示，我國樂見CPTPP正式啟動新成員申請加入機制，這將提供我國加入參與契機，將在有利時機點下，正式向CPTPP提出申請。

行政院政委鄧振中2日表示，目前CPTPP工作進程正在等待祕魯、智利、汶萊和馬來西亞四國完成國內批准程序，政府會衡量局勢發展，在適當時機提出申請案。他說，目前已有相當多國家表示要參加CPTPP，包括：英國、泰國、韓國、菲律賓等，每個國家都在爭取會員支持，台灣將參考其他國家作法，目前則透過各種管道積極與日本在內的成員國接觸。

英國2020年1月31日脫離歐盟，但脫歐滿一年後，申請加入CPTPP，若能成功入會，英國將成CPTPP內僅次於日本第二大經濟體，也是第一個申請參與的非發起國。外界也預估，新任美國總統拜登，可能重新考慮美國是否要加入CPTPP。

台灣日本關係協會秘書長郭仲熙指出，日本為今年CPTPP輪值國，日前與紐西蘭、英國舉行三方部長會議，會中英國正式申請加入CPTPP，春天將開使進行入會談判。他說，英國提出申請，就是CPTPP開放新成員加入的開端，台灣希望早日加入，目前與CPTPP各成員國處於「非正式諮商」階段。

郭仲熙認為，福島五縣食品進口爭議是台日重要經貿議題。CPTPP標榜高標準的貿易自由化，福島五縣食品議題是台灣爭取加入CPTPP必須要克服的貿易障礙。