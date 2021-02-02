伯威海事離岸工程旺 高薪攬才

伯威海事今年將全面參與2021年達德、沃旭、CIP等三風場的併網趕工，今明兩年相關開發商要完成併網離岸風電總計1,738MW，但外在環境變化，需要克服氣候、人才、資源與疫情等四大問題，力拚今年如期完成，讓離岸風電建設順利推動。

伯威海事是由台灣樺棋營造與荷蘭Boskalls合資成立的公司，今年參與雲林風場做風機安裝，大彰化風場水下基礎灌漿與海事工程協助，彰芳風場水下基礎安裝與運輸等。今年離岸風電進入密集建設期，達德能源允能風場、沃旭源大彰化東南及西南風場、CIP彰芳風場都將趕工。

伯威海事指出，依規劃去年延誤的風場今年要加緊趕工，且在今年完成安裝，年後4月起會協助施工。沃旭大彰化風場水下基礎灌漿與海事工程，將在3月海事工程輔助船抵台後，船員完成防疫隔離等相關作業，就會視海象開始施作。CIP彰芳風場今年要完成第一期約100MW，相當10支水下基礎安裝與運輸，今年排程相當滿。

人才招攬方面，伯威海事說，因過去台灣沒有大型海事工程人員，因此會逐年分批招募，目前已經有第一批4名員工送往荷蘭進行進修，第二批在今年船隻抵台後開始訓練，希望最終讓船上有1/4是台籍人員。

至於薪資，伯威海事指出，雖然離岸風電作業會比一般商船辛苦，但有信心開出高薪搶人，並透露離岸風電海事船員薪資會比貨運還要多10％至20％，要成為風電產業鏈的台積電。