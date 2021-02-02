醫事人員減稅 收入費用率提高

財政部2日發布「109年度執行業務者收入標準」指出，醫事人員與受疫情衝擊執行業務者在5月報稅時，費用標準比率可依112.5％計算，等於減稅額度提高1/8。

執行業務者課稅方式有兩種，包括單據認列成本與費用標準計算成本等。若採用支出單據核實認列成本，以總收入減除單據成本後計稅即可。

倘若執行業務者未依法設帳記載並保存憑證，也未能提供證明所得額帳簿文據，則按財政部每年公告的「執行業務者收入標準」裡面的費用標準比率計算成本，剩下收入則計稅。但國稅局若查到執行業務者實際所得額更高，則以查核資料課稅。

官員指出，以執行業務申報方式者多為白領階級，其費用標準也不同，以律師、會計師、地政士、商標與專利代理人、記帳士而言，109年度費用標準皆為30％。換言之，這些執行業務者每獲得100元收入、其中30元為成本費用，剩下70元計入綜合所得額課稅。

不過，財政部這次針對醫事人員執行業務者提供加成減稅措施，以內科、耳鼻喉科、眼科診所為例，其醫療收入（含藥費）費用標準原為40％，但因應109年度新制標準、可依照112.5％計算，提高為45％。原本耳鼻喉科醫師100元收入中，有40元為成本費用、60元要計稅，在新制下，費用提高為45元，僅55元計稅。

至於藥師全民健康保險收入（含藥費）費用率原為94％，依照新制調整會突破100％，因此財政部統一訂定從94％提高到96％。

官員也表示，受到疫情衝擊的執行業務者不需要提供任何文件證明，只要核實申報109年度收入、較108年度收入年減三成以上，同樣可比照醫事人員適用加成減稅措施。

舉例來說，若專利代理人109年度收入為200萬元、較108年度減少五成，則其費用標準比率也可加成計算，從原本30％提高到33.75％，剩下66.25％收入計稅。