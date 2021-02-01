李鎂掌舵公平會 三施政優先

公平會新任主委李鎂1日表示，未來施政將聚焦三大重點，包括行政程序更透明、加強對外溝通、掌握數位經濟發展趨勢讓法規與時俱進等。另外界關心公平會審查富邦金與日盛金的「金金併」結合案，她強調將依法行政；據推算，公平會最快在3月中公布結果。

李鎂在交接典禮上表示，公平會主要任務包含維護優質經商環境、維持好的公平競爭秩序、維護消費者權益、促進經濟繁榮，公平會從申請調查到做出結果，都會影響業界的權利義務。

她說，執法過程中，如何強化執法效能是重中之重，這也是後續施政重點之一，讓行政程序更透明、行政處分論述更深化，及簡化流程等，訂出明確SOP讓大家可以遵守。她強調，公平會是企業發揮競爭力的助力，而不是阻力。

公平會業務除需跨部會溝通，也需要與產業界互動，李鎂表示，任何處分都涉及各行業權利義務，因此在政策就應對外說清楚、講明白，公平會第二個施政重點，就是強化對外溝通，包含定期舉辦業務說明會，讓各界知道這些行為背後的理由為何，且要放下法律人的說話方式，「講人話，不要講行話」。

李鎂發現跨領域經濟活動持續發生，去年也有遇到數位經濟案例，所以公平交易法執法思維與分析工具、經濟活動朝向跨領域合作在演變，隨數位經濟發展滾動式調整。