手機報稅5月首發 三認證報你知

報稅有新招，財政部2021年5月首次開放手機報稅，民眾用手機登入報稅系統，可採用三種認證方式任一種，包括手機門號+健保卡號、行動身分識別、戶號+查詢碼等，不需具備讀卡機也能申報。

財政部官員指出，我國自2018年啟用WEB線上版網頁報稅系統，大幅簡化申報程序，但考慮近年人手一支智慧型手機，財政部加快變革腳步，推出手機報稅方式。

在手機認證方面，若要使用行動身分識別（TW-FIDO）方式，民眾要事先在內政部官網自然人憑證+讀卡機申請。健保卡號必須為本人資料，手機門號則是綁定本人名下才符合資格。

而戶號為個人戶籍的戶口名簿號碼，查詢號則是依稅額試算通知書說明或民眾至超商KIOSK機器以自然人憑證或健保卡驗證自行查詢，也可至國稅局臨櫃或透過報稅網站申請。

官員指出，戶號+查詢碼、行動身分識別為我國既有認證方式，但近年使用人數比例偏低，因此財政部參考海關EZWAY易利委APP認證模式、另行推出本人手機門號綁定認證，同時多加一道健保卡號認證。他預估，在疫情下，多數民眾會攜帶健保卡、隨時購買口罩，因此健保卡號+手機門號方式對民眾較方便。

除手機報稅外，另一個關鍵在繳稅。財政部表示，我國自2016年已提供行動支付繳稅方式，目前有「台灣Pay」、「ezPay」兩大支付平台，可連結中信、玉山、永豐、八大公股行庫等行動支付APP，落實手機報繳稅負。

隨著報稅工具進化，財政部預估，未來使用手機行動支付人數將增加，有效助攻行政院推動2025年行動支付比率達90％目標。

財政部也透過小規模營業人營業稅優惠、鼓勵商家導入行動支付系統，惟商家要符合三大適用條件（導入行動支付、接受兩家以上行動支付金流服務、同意提供銷售額資料給稽徵機關），才能適用1％營業稅率，目前約1萬個商家參與。