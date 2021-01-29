拓稅源 稅局緊盯網紅商家

為挖掘地下經濟、擴大稅源，國稅局近年針對知名商家查核營業稅，若該商家仍申報為小規模營業人，但查定銷售額已達20萬元以上，且符合電腦叫號、網路銷售等任一條件，國稅局就認定為具備一定規模，2021年初已輔導多家網紅行銷、知名網購商家開立發票。

官員指出，若商家銷售額明顯超過20萬元或符合連鎖、加盟、具備電子取餐系統、網路銷售、電子收銀機等五大條件任一種，國稅局就會輔導開立發票。

國稅局近年透過自行稽查、受理檢舉、網紅推薦或媒體報導等三大方式蒐集知名商家名單，再請該商家提供銷售額資料，若商家不願意配合，國稅局會派員「駐查」，由稅務人員駐點訪查，在熱門時段於商家旁邊紀錄客人數、平均每人消費金額等資料，推估商家每月銷售額，再以此課稅。

官員表示，除了每年稅局例行稽查外，不少營業稅案件為同業檢舉，像多數知名小吃店生意良好卻免開發票，眼紅的同業掌握品項、金額、收據、結帳單、付款證明等資料，以具名方式向國稅局檢舉，多數皆順利成案。

此外，自2019年以來，國稅局更善用網路工具，從Facebook、Instagram等掌握網紅行銷商家，同時也透過米其林指南的「必比登推介名單」、媒體報導等註記知名店家，像是北市的知名網紅甜點店、海外代購商家等，陸續遭國稅局要求開立發票。

舉例來說，國稅局在2020年初透過網紅推薦名單循線找到北市知名人氣糕餅店，該商家原本為查定課徵的小規模營業人、適用1％營業稅率，但商家每日人潮絡繹不絕，生意甚至好到開放網路團購，明顯具備開立統一發票能力，經國稅局輔導後，該商家自2020年底開立雲端發票、適用5％營業稅率，大幅提高開立發票及結帳速度。