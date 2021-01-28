臨登轉特登工廠聘外勞 勞部說不

勞動部28日召開跨國勞動力政策小組，討論經濟部提出三項提案，其中同意提高重大能源興建工程核配比例，預計大潭、興達、台中三電廠受惠、可增聘285名外勞。惟臨登轉特登工廠聘僱外籍勞工案，委員不予同意，預計受影響3,800多家特登工廠、7,000名外勞需求。

對此，經長王美花在28日表示，過往取得臨時登記的工廠有部分有申請到外勞、但有部分則無，由於臨時登記要轉換為特定工廠登記，就有業者反映希望先前沒有申請的可以進用。她說，勞動部認為，因疫情期間，外勞進出不方便，勞動部建議先在現有市場媒合本勞與外勞，未來經濟部也會跟廠商了解、評估看看，現有機制是否夠用，若不夠會進一步向勞動部申請。

勞動部28日召開跨國勞動力政策小組，除不同意臨登轉特登工廠進用外勞，另同意經濟部提出的提高酸洗表面處理工廠外勞核配比例、提高重大能源興建工程核配比例等兩案。

經濟部提出整廠酸洗製程聘僱移工名額提高至A+核配比率，也就是從現行20％、25％提高至35％，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，由於這分類在金屬製造業、金屬製品製造業，與整廠表面處理的製程相似，政策小組同意通過，預估有三家業者受惠、可新增19名外勞。

另經濟部提出，把重大能源興建工程從B級提高至A級，薛鑑忠指出，工業局主要考量這些燃氣電廠工程複雜性比較高，希望可從原本特種建物工程分離，政策小組委員也同意，而受惠包括大潭、興達、台中三電廠、可增聘285名外勞。