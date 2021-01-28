台版檸檬車法案拍板 7月上路

經濟部28日公告最新汽車買賣定型化契約，效仿美國「檸檬車」法案精神，未來消費者購車後180天內或1.2萬公里里程內，若發生六項重大瑕疵或相同瑕疵修復四次以上、或累積無法使用30天以上，可要求更換新車或解除契約，台版檸檬車法案預計7月1日上路。

民眾買新車最怕遇到怎麼樣修都修不好的「車王」，而美國專為保障汽車買主權益「檸檬法（Lemon Laws）」就是針對出廠後有瑕疵問題、屢屢回廠維修的汽車訂出的消費者保護法。經濟部2018年著手大翻修20年來未更動的汽車買賣定型化契約，將「檸檬車條款」納入，當時引發不少車商反彈，希望延期，經濟部28日正式公告，確定在7月1日生效。

經長王美花指出，新版契約納入「檸檬車條款」規定，也就是交車後一定期限（不得短於180天）或一定里程（不得少於1.2萬公里）屢修不好，將可更換新車或退貨，是對消費者更有保障的機制。至於為何要六個月後才正式適用？她解釋，因外國車在台市占率達一半，而「檸檬車條款」屬重大事件，因此給國外車廠有半年準備期間。

台版檸檬車法案中規定，交車後一定期限（不得短於180天）或一定里程（不得少於1.2萬公里），如果遇上種重大瑕疵，包括於行駛時突然起火燃燒，或排檔或行駛時發生暴衝、煞車失靈、突然熄火、引擎溫度升高到極限、其他有危害生命或身體健康安全之虞之重大瑕疵等六項，經維修超過二次以上，消費者就可請求更換同型或等值新車、或解除契約。

另汽車若因相同瑕疵於保養手冊所載之場所，經四次以上維修仍無法回復正常機能，或機能瑕疵無法正常使用車輛，送修原廠指定場所後，消費者累積30天以上無法使用車輛時，消費者可請求更換同型或等值新車、或解除契約。但新規定也提到，「30天以上無法使用車輛」不包括消費者未依通知取車，或回廠維修有提供代步車或補貼代步費用之合理期間。