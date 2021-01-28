MyDATA服務擴大 增保險等金融業

國發會副主委高仙桂28日表示，為推動個人資料自主運用，去年7月已啟動「MyDATA」平台試營運，讓民眾可在平台上介接至銀行申辦信用卡、房貸等服務，由於成效不錯，國發會正擬作業要點，於農曆年後報院通過後正式上線，年後介接服務將擴至證券、期貨及保險業，包括開戶、理賠、資產整合查詢皆可在線上進行。

高仙桂於例行吹風會上表示，政府要求企業數位轉型，自己也得轉型，去年7月已開放民眾在MyData平台下載戶籍、所得及勞保等資料以方便於線上辦理信用卡、房貸、車貸的申請，試營運半年後與金融機構及金管會交換意見，獲得好評，金管會希望把保險、期貨及證券等金融機構及周邊單位也納入介接範圍，所可以介接的服務擴大至證券商的開戶服務、線上理賠、資產整合查詢等等。

資訊管理處長謝翠娟也指出，以往要辦理這些開戶、理賠都得臨櫃辦理，即使銀行已開放線上申請，也會擔心個資的可靠性，但經由MyData介接，他們比較放心，經半年試營運，不少銀行都表示，透過此一平台核貸率提高了，補件率降低了。

高仙桂表示，也正因為這個平台有政府把關，個人資料的真實性、便利性及安全性都大幅提高，使得金管會希望把轄下所有金融機構都介接到這個平台。不過，最後哪些銀行、哪些保險公司、哪些證券商、哪些期貨商能進到這個平台，提供哪些服務，仍需由金管會從資安的角度一家家審查，通過後再放到這個平台測試，通過測試了才會正式在MyData 上線提供服務。

為此，國發會正草擬「個人化資料自主運用平台介接作業要點」，預計於農曆年後報行政院，高仙桂表示，在年後獲政院通過這個要點後，即可上線開始擴大服務項目。

在目前試營運階段可提供個人下載的資料有所得、戶籍、身份證明、勞保、土地、房子等104項，而可申請的線上服務達201項，年後正式上線，所可以提供的服務將會擴大。