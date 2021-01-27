七年新低 2020年租稅負擔率12.2％

財政部27日公布最新經貿稅收統計指出，我國2020年租稅負擔率（不含社會安全捐）為12.2％，是近七年來（自2014年以來）最低，相較2019年約減少0.8個百分點，相較他國如星、美、日、韓等國2019年賦稅負擔率更低。

而我國2020年平均每人稅負為101,763元、年減2,960元，主要為減稅政策發酵。

租稅負擔率是指賦稅收入總額占國內生產毛額（GDP）或國民所得總額（NI）的百分比。以近十年數據來看，台灣租稅負擔率（不含社會安全捐）在2011～2021年間，約在12％～13％的區間內，其中2018年、2019我國皆為13％、為近十年首度突破13％大關，但是2020年受減稅、紓困政策與企業2019年獲利下滑因素，租稅負擔率又降到12.2％。

官員指出，我國近年來採取簡政輕稅政策，像是因此租稅負擔率居亞洲低水準，甚至比新加坡的13.3％（2019年指標）還低，但也因此提升我國租稅競爭力、增加外商來台投資誘因。

財政部表示，我國2020年營所稅、綜所稅等兩大稅目都有減稅情況，包括企業未分配盈餘稅率減半課徵、新增5G與智慧機械投抵、綜所稅基本生活費調升至18.2萬元、新增長照特別扣除額12萬元等。

不過，我國近年持續加碼社會福利，社會安全捐也逐年增加，2019年台灣社會安全捐為1兆1,839億元，相較2018年增加了258億元、年增率約2.2％，成長關鍵為勞保費率與基本工資調升、勞保金額年增241億元。

官員強調，若加上社會安全捐，我國租稅負擔率為19.3％（統計至2019年），仍低於各國2019年水準，像是新加坡（20.7％）、美國（24.5％）、南韓（27.4％）、日本（32％）等，顯見我國稅負仍然是偏低情況，具備國際競爭力。