企業適用擴大書審 可減稅二成

財政部26日公布109年度營利事業適用擴大書審純益率標準，年收入低於3千萬元營利事業（約占總企業數六成）可在5月報稅適用。官員指出，109年度擴大書審純益率標準多數與108年度相同，最大差異新增疫情優惠，若營利事業受疫情衝擊，109年營收淨額較前一年減少逾三成，擴大書審純益率採八折計算，等於減稅兩成。

官員指出，我國企業數約152.7萬家，其中有149.1萬家皆為中小企業，在109年疫情衝擊下、中小企業收入多數皆下滑。為避免企業現金流不足連環倒閉，財政部啟動紓困措施，像是延期與分期繳稅、提前核退留抵稅額等，若適用擴大書審申報的企業依規定設置帳簿並保留憑證，可證明營收淨額下滑幅度達標，即可享有減稅兩成優惠。一般來說，企業報稅是將營利事業所得減除成本費用，再依照剩下淨額按20％計算營所稅。

考慮中小企業申報便利性與稽徵成本，針對年營收3千萬以下企業設置擴大書審純益率制度。所謂擴大書審純益率近似境外電商淨利率，以財部訂定單一標準來試算獲利，不過境外電商淨利率20％～30％，擴大書審純益率則1％～10％。

以109年度標準而言，稻米批發、農產品、種植花卉或稻米等擴大書審純益率為1％，畜牧業、養殖產業純益率多為4％，而蔬菜、水果、畜肉買賣為5％，營建工程業、舞台設計產業為7％，資通訊與積體電路產業則多為8％。

若企業採「擴大書審」申報，課稅所得額計算公式為全年營業收入淨額與全年非營業收入加總後，再乘上該產業的擴大書審純益率。

舉例來說，假設一家蔬果行全年營業收入淨額為500萬元、全年非營業收入為100萬元，適用擴大書審純益率5％，營業所得稅額即為30萬元（600萬元x5％）。