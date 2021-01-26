春節上班 依法給付工資

農曆春節即將到來，勞動部提醒，農曆除夕、春節（農曆初一至初三）這四天均為國定假日，雇主應依勞基法規定給假並給薪，如適逢勞工休息日及例假者，應由勞雇雙方協商擇日補假；雇主如徵得勞工同意在這段時間出勤，應依法給付出勤工資。

一般民間企業多屬周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假出勤模式，今年2月13日（農曆初二）、14日（農曆初三）適逢休息日與例假，應依勞基法施行細則第23條之1規定擇日補假。勞動部指出，以今年來說，勞雇雙方多約定在2月15日（農曆初四）、16日（農曆初五）補假，以形成六天春節連假。

勞動部提醒，由於假日挪移之後，讓補假當天成為國定假日，因此雇主如使勞工於2月15日及16日出勤者，應加倍發給工資，若在2月13日出勤者，應給付休息日加班費。

不少民間企業比照110年度「政府行政機關辦公日曆」調整為七天春節連假，可依「八周彈性工時」規定，必須要完成「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」程序，就可直接將110年2月20日的休息日與2月10日工作日調整互換。調整後的2月10日已成為休息日，雇主屆時如再有需要勞工於該日出勤，應給付休息日加班費。

另勞資雙方如協商將國定假日調移至其他工作日實施，協商調移內容應明確且須經勞工同意，經調移後的國定假日當日，即成為正常工作日，該日出勤，不必加給工資。勞動部強調，今年春節期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，以維權益。