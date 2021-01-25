環境檢測將立專法 納入吹哨者

環保署25日預告制定「環境檢驗測定法」草案，環保署表示，訂定該法係為了更有效提升環境檢測數據品質，在條文中納入「吹哨者條款」，提升檢測數據公信力，最快2021年年中就會提交行政院審查。

環保署指出，目前規劃立法將「環境檢測相關事業」公告為指定檢測義務人，並且研擬指定檢測義務人繳納檢驗費作為「環境檢測基金」。另外要建置公正第三方「環境檢測管理平台」，由管理平台評選良好的檢測機構為特約檢測機構，執行指定檢測義務人的檢測作業，賦予檢測機構獨立檢測空間。

另研擬優化檢測機構許可、新增檢測人員證照及檢測設備審驗等制度，以確保檢測數據品質、檢測專業及數據之正確性；並將「吹哨者條款」、獎勵民眾檢舉不法、追繳不法利得、檢測機構獎勵及違規追回等機制納入，以降低業者心存僥倖之心態。

值得注意的是，這次新法將嚴格要求相關數據的真實性，若是檢測機構的從業人員，對於提交數據做成正式文書且有虛偽記載者，將處3年以下有期徒刑或併科新台幣20萬以上500萬元以下罰金，並且有教唆犯及幫助犯罰也會同樣受罰，就是為了要杜絕「假數據」。

至於未來實施時間，環保署說，由於本法草案為新增法律，因此在公布後須制定本法施行細則及相關子法，因此施行日期定自公布後一年施行。專法草案預告後會再邀集相關部會、地方自治團體、產業界與檢測機構等利害關係者研商討論，以廣納意見凝聚共識，最快年終提出完整版本，提交行政院審查。

環保署來說，為減少立法施行後衝擊，會逐年分階段、分批公告納管對象，第一階段會針對數據應用影響環境層面較大檢測義務人公告為指定對象，例如一定規模以上空氣及水列管污染源應定期檢測者。