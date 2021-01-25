台企賣地 新舊制稅率差很大

財政部國稅局指出，台企出售境內房地，「房屋交易所得」不分新舊制，一律為每年報稅季併入營所稅申報、適用20％營所稅率。至於「土地交易所得」方面，若是適用財產交易所得舊制可免計稅，若適用房地合一新制則同樣適用20％稅負。

如果是外商在台買賣房地，官員指出，若適用財產交易所得舊制，同樣是併入營利事業所得計稅申報、適用20％所得稅率，惟土地交易所得依財交所得舊制規定免課稅。但如果外商適用房地合一新制，房地交易所得都要課稅，持有一年內適用45％稅率，持有一年以上一律為35％稅率。

我國房地合一制自2016年上路，為區隔新舊制差異、財政部明訂適用範圍，若不動產為2014年1月1日以前取得或繼承親屬在2016年以前購入的不動產，轉賣時可適用財產交易所得舊制。

但如果不動產是2016年後取得，或是在2014年1月2日後取得、且持有期間在二年內賣出，兩者皆屬房地合一課稅新制範圍。

官員指出，當時房地合一稅主要是抑制外資企業與個人大戶炒房，因此針對外資訂定高稅率，同時針對個人短期買賣課重稅，持有1年內個人出售房地所得適用45％稅率、持有1～2年內為35％，但考慮到個人自住戶需求，設定2～10年為20％、10年以上一律為15％。

不過，近年來房地合一短期買賣件數趨增，適用房地合一最高稅率45％（持有一年內轉賣）案件數從2016年的2,790件成長到2019年5,878件，成長一倍以上。

為抑制近年來投機炒房情況，財政部考慮修正個人房地合一稅制，初步方向是將持有一年內適用45％稅率改為兩年內皆適用45％稅率，惟其他項目仍在討論，各類試算稅負文件也以密件簽呈。

此外財政部2020年底也修正所得稅額基本條例，將未上市櫃證交所得列入基本稅負、適用20％稅率，避免個人成立空殼公司炒房避稅。