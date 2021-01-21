科技發展計畫育才 將立專法

科技部21日表示，將制定2021年至2024年國家科學技術發展計畫，將推動「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」立法，培育半導體產業人才。另將調高再生能源發電長期占比，目前再生能源發電占比政策目標是2025年達20％，至於調高到多少，將由經濟部進一步研議。

為了達到永續目標，科技部指出，近期措施，包含啟動節電、能源管理及推動電動車等措施。同時發展循環經濟創新技術，創造綠色消費。

科技部21日在行政院會報告「第11次全國科學技術會議總結」，蘇揆表示，過去台灣是以「代工經濟」為主，未來要全面走向「創新經濟」，驅動社會進步，科技不再只是單一課題，而是要回應環境需求、社會變遷，並與產業連結。他指示科技部儘速研提未來四年「國家科學技術發展計畫」，政院會從預算、政策、環境、人才，全面投入科技發展。

這次會議結論將從四大面向、推動17項因應作為。在人才與價值創造方面，將採取三項因應作為，推動「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」立法，成立相關研究學院；持續推動「外國專業人才延攬及僱用法」修法；營造女性友善學術環境，提升女性修讀STEM（科學、數學、科技）領域比率。

經濟與創新方面，將建置驗證示範場域，促進中小型企業數位轉型；精進新創發展環境，提升國際能見度；調高再生能源發電長期占比，近期啟動節電、能源管理與推動電動車；並發展循環經濟創新技術，創造綠色消費。

科研與前瞻方面，維持全球創新地位，將採取因應作為，包括基礎研究經費編列制度化，關注未來社會需求；布局產業前瞻技術，促成企業參與研發；跨部會推動量子科學研究，組成量子國家隊等。

安心社會與智慧生活方面，將善用數位科技，增進全民福祉，打造安心安全包容社會。採取作為包括，公私協力，提升關鍵產業資安防護能量；推動先進網路建設，打造台灣成為亞太區數位空間重要樞紐；強化健康數據基盤，發展全齡個人化精準醫療與大數據加值應用；加速生醫研究。